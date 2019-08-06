Место силы Алтая: сплети свое счастье

Три дня, с 2 по 4 августа 2019 года в одном из энергетически самых мощных и сакральных мест Алтая – в урочище Усть-Уба на усадьбе «Сокол» звучали переливистые народные напевы, кружились магические хороводы, а колоритный кузнец своим волшебным молотом ковал людям счастье. Было ощущение, что сами духи гор благословили этот праздник. На фестивале «Алтайские плетенки» совершенно незнакомые люди крепко обнимались, искренне желали друг другу добра, счастья и любви.

И день, и всю ночь напролет под звёздным небом на усадьбе пелись русские народные песни. А вечерами все собирались на тырло – фольклорную дискотеку под гармонь с традиционными русскими игрищами. А еще во время фестиваля «Алтайские плетенки» проходило множество мастер-классов, на которых можно было сплести себе волшебные украшения, талисманы под руководством специалистов, которые занимаются русским фольклором, собирают старинные традиции и знания.

Все сбудется!

- Обязательно сплетите талисман и загадайте желание! Оно точно сбудется! – советовали бывалые.

- Это правда, - подтвердил мне собственник туристического комплекса «Сокол» Игорь Кравченко. - Урочище Усть-Уба - это место силы с очень мощной энергетикой. Здесь нужно не только осторожно говорить, но даже осторожно думать - почти все сбывается. Причем порой настолько быстро, что ты и сам не успеваешь понять, как это получилось.

Рядом с усадьбой «Сокол» находятся сакральный парк лабиринтов, сделанный метафизиками под руководством доктора технических наук, президента Международного движения «Наследие Арктики» Вячеслава Токарева. Народ приходит сюда, чтобы помедитировать, загадать желание и зарядить свои «энерджайзеры».

- Я на себе ощутил, как эти лабиринты работают. Приведу самый простой пример – однажды к нам на усадьбу на праздник должны были приехать высокопоставленные гости. Стояло лето, а погода – словно поздняя осень. Настроение на нуле. И тут мы с коллегой пошли на лабиринты с запросом, чтобы тучи разошлись и дождь закончился. И вы представляете – буквально через полчаса на весь день вышло солнце! Хотя в интернете прогноз показывал пасмурно и дождь. Как это еще объяснить? Были и другие более серьезные случаи, связанные с лабиринтами, - рассказал Игорь Кравченко.

Есть и ещё один аргументы в пользу того, что урочище Усть-Уба – это место силы:

- Здесь находится целый комплекс скифских курганов. Это сакральные захоронения, которые неспроста расположены именно в этом месте. И вот еще - рядом с курганами находится родник. Вода в нем по свойствам напоминает крещенскую – не портится и не протухает. Мы делали анализ этой воды – ничего особо выдающегося не обнаружили. Поэтому иначе, как энергетикой данного места, это объяснить невозможно, - говорит владелец комплекса.

С шашкой наголо!

Может, поэтому и фестиваль «Алтайские плетенки» уже второй год подряд проходит в необычной атмосфере. Это не столько фестиваль фольклора и народных ремесел, сколько «пособие», как сплести свое счастье. Да и люди тут собираются особенные, довольные жизнью и заражающие своей позитивной энергией.

Так, например, на выставке мастеров свой домашний музей представила жительница села Родино Любовь Решетенко. Работает она старшей медсестрой в районной больнице, а в свободное время собирает материалы для музея, который организовала в одной из комнат своего дома. Здесь и вышитые наволочки, и шторки, и покрывала, и самотканые половики, и люльки.

- Зная мое увлечение, земляки часто приносят мне свои вещи, - рассказывает Любовь Решетенко. – Бабушки умирают, от них остаются старинные вещицы с ручной вышивкой и т. д. Людям это не нужно, а я с удовольствием беру в свой музей. Однажды принесли люльку 1957 года, которую случайно нашли на чердаке.

А кузнец из Целинного Анатолий Казначеев на ярмарке ремесел представил свою коллекцию холодного оружия, которое выковал сам – тут турецкая и донская сабли, и польская карабела, и ичеркесская шашка. Есть и необычный экземпляр – штык-нож с японской винтовки «Арисака».

- Это трофей моего деда, который воевал с японцами во время Второй мировой войны. На штык-ноже находится изображение иероглифа, который обозначает год выпуска – 1907. Я нашел этот штык уже после смерти деда, он спрятал его в сарае и колол им свиней – в свое время демонстрировать подобные вещи было опасно, - рассказывает кузнец.

Жительница Змеиногорского района Полина Гладких привезла на «Алтайские плетенки» изделия из рогоза. Собирает она его сама на местных болотах. Потом делает разные фигурки - ангелочки, лошадки, лапоточки.

- Лапоточки нужно повесить на кухню. В один положить монетку, в другой – конфетку. Тем самым вы задобрите Домового, и он будет оберегать вас, - говорит мастерица.