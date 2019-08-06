2019-08-06T10:28:10+03:00
Общество

Как ухаживать за волосами летом: полезные советы от мастера

Секретами красивых локонов делится барнаульский эксперт
Юлия ЕВГРАФОВА
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Одна из клиенток Алины БадулинойОдна из клиенток Алины БадулинойФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Летом волосы больше, чем в другое время года, подвержены стрессу – под ярким солнцем даже самые роскошные локоны тускнеют и секутся. О том, как правильно ухаживать за ними в жару, с «Комсомолкой» поделилась мастер по лечению волос из Барнаула Алина Бадулина.

Запаситесь средствами защиты

От вредного воздействия солнечных лучей волосы спасут средства с УФ-фильтрами. Их можно приобрести в косметических отделах или в профессиональных парикмахерских магазинах. Тогда волосы засверкают, как в рекламе, и на ощупь не будут походить на мочалку.

- И конечно, не пренебрегайте головными уборами. Шляпка или модная кепка защитят волосы от испепеляющего солнца и подчеркнут ваш яркий и стильный образ. К тому же, головной убор избавит ваши волосы (особенно окрашенные) от выгорания, - добавляет Алина Бадулина.

Дайте волосам отдохнуть

В летний период лучше отказаться от укладочных средств и не терроризировать волосы феном, утюжком или плойкой. Горячий воздух сильно травмирует ваши локоны, поэтому волосы лучше сушить естественным способом, но опять же - не под палящим солнцем. В редких случаях, когда без укладки феном никак не обойтись, лучше выбирать режим холодной сушки.

Кстати, после купания в море или бассейне волосы нужно сразу промыть под проточной водой. Тогда не придется часами вычесывать запутанные локоны.

Не бойтесь ножниц

Чтобы волосы были здоровыми и выглядели красиво, необходимо состригать сухие и поврежденные кончики. Частота визитов к парикмахеру зависит от длины и начального состояния локонов. Но не стоит откладывать стрижку в долгий ящик, ведь секущиеся концы - это как трещина в стене. Начинается все с маленькой трагедии, а вырастает в целый разлом.

Больше удобства

Прически должны быть свободными, а резинки необходимо выбирать мягкие, чтобы они не перетягивали и не пережимали волосы.

- Кстати, сейчас тренд сезона - платки. Если их использовать, то прическа будет выглядеть не только стильно и красиво, но и сами волосы будут меньше подвергаться внешним негативным факторам, - говорит барнаульский мастер по лечению волос.

Правильная расческа - это важно

Расческу нужно подбирать в зависимости от типа волос. Например, для обладательниц тонких и ломких волос подойдет гребень с натуральной щетиной. Тем, у кого жесткие и густые волосы, лучше выбрать расческу со смешанной щетиной разной длины.

Увлажняйте локоны

Летом восстанавливающие и увлажняющие маски лучше использовать чаще обычного. Необходимо несколько раз в неделю наносить средство по всей длине волос, не затрагивая корни, и выдерживать маску 15-20 минут.

Кстати, одним из самых лучших средств увлажнения и питания волос являются масла. Касторовое масло - идеальное средство, чтобы стимулировать рост новых волос, оно укрепляет луковицы и предотвращает выпадение. Аргановое - одно из немногих масел, которое подходит для всех типов волос. Масло авокадо отлично увлажняет волосы и придает им блеск, гладкость и эластичность. Его можно наносить на волосы в чистом виде или добавлять в маски. Но самое популярное масло - это оливковое.

- Я тут вспомнила историю клиентки. Она как-то все волосы поместила в стакан с оливковым маслом, и они всё впитали. Ей потом пришлось 4 дня их отмывать. Так что во всем нужно знать меру, - подытожила Алина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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