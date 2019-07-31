«Не променять ту заводскую проходную…»

Сотрудники «Алтай-Кокса» Владимир Мацкевич и Евгений Устинов рассказали о своей «жаркой работе».

Владимир Мацкевич, машинист коксовых машин: «Началось все с «Ваньки» и коксового «пирога»

Владимиру Мацкевичу (справа) вручают Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ. Фото: Анатолий Филиппов.

- Владимир, вы помните первый рабочий день на Коксохиме?

- Конечно. В металлургию я пришел в двадцать лет, сразу после армии, в феврале 1986 года. Поставили меня дверевым на коксовую батарею. Наставник Алексей Басалаев рассказал, что я должен делать. Показал на горячий кокс, который выдают из жаркой печи - это, мол, «концы» (просыпи кокса. - Прим. ред.). Потом указал на механизм, подбирающий эти «концы», тот звался в народе «Ванька». И я должен был забрасывать обратно в печь остатки кокса, которые не успел забрать «Ванька».

- Трудно было поначалу?

- Нет (смеется)! Я родом из деревни, а деревенские парни смелые. Но все равно переживал и долго не мог привыкнуть к жаре. Печи выдавали коксовые «пироги» очень часто - каждые 11 - 12 минут. Жесткий был график выдачи. Только успевай лопатой орудовать! Мне даже по ночам снились коксовыталкивающие машины.

Фото: Анатолий Филиппов.

- В легендарном советском фильме «Весна на Заречной улице» есть запоминающиеся кадры про работу главного героя - металлурга. У вас похоже: огромные механизмы, пламя?

- Хороший фильм, душевный. Да, в чем-то похоже. Детям еще маленьким видео показывал, как их папа трудится. Там отснято, как выдача кокса идет, загрузка угольной шихты, как электровоз отвозит вагон с горячим коксом на тушение. Детям нравилась красочная картинка, где искры огненные летели. «Ого, какой огонь, жара, как там работать?» - удивлялся сын Леша. А сейчас сам работает на коксовой батарее.

- Династия получилась. А жена как к вашей работе относится?

- С Любой встретились, когда уже несколько лет в металлургии отработал. Сначала даже некогда было с девушками знакомиться, приходил усталый - и спать. Потом сестра познакомила, мне Люба сразу понравилась. Спокойная, добрая, красивая. Всегда она мне поддержкой была. Живем дружно, двое детей, двое внуков уже. Старшему внуку шесть лет, младшему - одиннадцать месяцев.

- Герою фильма «Весна на Заречной улице» не хотелось судьбы иной, а вам?

- Я уже больше тридцати лет на Коксохиме. Другой работы не знаю. Наверно, и незачем. Привык здесь, приработался. Мне нравится город, в котором живу. Заринск - маленький, аккуратный, зеленый. В бригаде всегда поддержка, взаимопомощь. Молодых обучаю. Сегодня много моих учеников уже машинистами коксовых машин работают.

Евгений Устинов, мастер цеха улавливания: «Сто раз отмерь, потом отрежь»

Евгений Устинов. Фото: Анатолий Филиппов.

- Евгений, с чего началась ваша работа в металлургии?

- На завод я пришел в 2000 году. Поначалу работал чистильщиком химической аппаратуры. Представление о профессии я имел смутное. Думал, буду чистить приборы в какой-то лаборатории, а меня подвели к огромным «сборникам» (хранилищам для химических продуктов). Работать было интересно, старался всему научиться. Через год стал исполнять обязанности мастера смены.

- Какая атмосфера в вашем коллективе?

- В нашем цехе много и молодежи, и женщин, и людей в возрасте. Все стараются помочь друг другу, молодежи - подсказать, женщинам - помочь. Коллектив дружный, в любой момент готовы прийти на выручку друг другу. И в корпоративных мероприятиях участвуем, и вне работы общаемся.

- У вас есть любимая поговорка?

- Да - сто раз отмерь, потом отрежь. Люблю все всегда перепроверить. Ведь от этого зависит безопасность и качество работы других людей. Люблю последовательность. В том ритме, в каком мы все работаем, нужно быть очень внимательным, чтобы не подвести товарищей.

- Бывали сложные моменты, когда хотелось все бросить и уйти?

- Непростые моменты бывают у всех, все мы люди. Каждый ищет место, где комфортнее. Я прирос тут. Начальник даже говорит: «Куда ты пойдешь, ты же любишь работать». Родной мне уже завод и город нравится - удобный, уютный, красивый.

Фото: Анатолий Филиппов.

- Вы родом отсюда?

- Нет. Родился я в Барнауле. Отец участвовал в строительстве Заринска и получил здесь трехкомнатную квартиру. Помню, мы переехали, мебели не было, а отец купил мне «Левушку» - дефицитный велосипед, и я по пустой квартире на нем рассекал. И еще помню, с пацанами в мушкетеров играли: рейку берешь от теплоизоляции, воруешь у мамки крышечку от баночки, делаешь прорезь, надеваешь на реечку - вот тебе шпага. Пленка изоляционная служила плащом. При этом каждый мальчишка мечтал быть Д`Артаньяном.

- А кем ваши дети хотят быть сегодня?

- Дочь учится в Томском университете на специалиста по связям с общественностью, а младший заявляет, что хочет быть блогером. Любит снимать на камеру фильмы, обрабатывать, у него это получается.

- Как вы обычно отмечаете День металлурга?

- Мы с семьей участвуем во всех мероприятиях завода и города. А так как у меня день рождения почти совпадает с Днем металлурга, то после праздника с женой Татьяной, детьми Катериной и Степаном выезжаем на природу, жарим шашлыки. Дочь говорит: «Папа, у тебя всегда самый вкусный шашлык получается».

Справка «КП»

Фото: Анатолий Филиппов.

«Алтай-Кокс» - одно из крупнейших коксохимических предприятий России. На его долю приходится 13% всего российского кокса. Это градообразующее предприятие Заринска, обеспечивающее рабочими местами порядка 3000 человек.

Важно

19 июля на «Алтай-Коксе» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню металлурга. Владимир Мацкевич отмечен почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ. Евгений Устинов награжден медалью Алтайского края «За заслуги в труде».