Министр здравоохранения: В Алтайском крае не хватает около 2,5 тысяч медработников

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в понедельник, 5 августа, провел пресс-конференцию на которой рассказал о первых результатах и дальнейших планах реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Гарантия возврата на малую родину

Нацпроект включает в себя еще восемь проектов. В их числе кадровые вопросы. Так уж выходит, что эта тема особо остро стоит в Алтайском крае и по сей день.

- Мы все понимаем: приходя за помощью, пациент должен увидеть своего лечащего врача, фельдшера, должен получить компетентное заключение, рецептурный бланк, лекарственный препарат. А без медицинских кадров это никак не получится. Ситуация в Алтайском крае достаточно сложная. Сказать, что мы сможем покрыть весь дефицит в абсолютном количестве тех врачей или средних медицинских работников, которые есть, мы не можем. Но при этом даем себе четкое понимание, что по базовым специальностям мы, сконцентрировав все свои усилия, сделав карту Алтайского края по медицинскому персоналу, с указанием где какого количества врачей не хватает, мы сможем сформировать заявку для медицинского университета, обучить молодых специалистов и закрепить их на работу. Такая концентрированность в принятии решений должна изменить кадровую проблему в регионе, - отмечает министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

Причем работа над кадровым «голодом» совместно с медицинским университетом началась уже в эту приемную кампанию.

- Существенным образом изменились подходы. К примеру, по целевому набору в этом году 243 заявки уже одобрены. При этом договор с вузом заключает Министерство здравоохранения, а не медицинская организация. В течение шести лет, пока идет обучение, ситуация у него может измениться. В этом случае спустя 3-4 года мы сможем сказать: «Этот специалист нам нужен вон в том районе». И после этого закрепить его за конкретной медицинской организацией. Считаю, это гарантия возврата специалиста на территорию возрастет просто кратно! – добавляет Попов.

Если же смотреть в целом на ситуацию с кадрами, то на данный момент нехватка медицинских работников составляет около 2,5 тысячи человек. Говоря конкретно, в поликлиниках недостает 194 врача-терапевта, около 60 педиатров, около 40 специалистов в сфере онкологии и так далее.

- В большей степени это проблема крупных городов. Уровень совместительства в них достигает 1,8%. Если обычным языком – один врач работает за двоих. В районах края уровень укомплектованности несколько выше, но и в отношении них опасения очень высоки, потому что если, к примеру, работает два врача – то это 100%-ная укомплектованность, а стоит одному уйти, то уже 50%. Поэтому внимательное отношение к сельским территориям аналогично крайне важно, - говорит министр.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий ПоповФото: Анна СЕМИНА

Надо остановить отток

И, тем не менее, каким бы успешным не был бы набор студентов, пока что их выпуск не может перекрыть дефицит кадров.

– Хочу отдельно отметить: то расчетное количество единиц мы не закроем тем выпуском, который сегодня обучается в медицинском университете, - говорит Дмитрий Попов.

Именно поэтому рассматриваются варианты оттока кадров из профессии. Причем министр настаивает на том, что руководство медицинских организаций должно точечно работать в данном направлении. Допустим, если тот же терапевт уже вышел на пенсию, но все еще может и хочет работать, то его можно перевести немного в другую плоскость занятности – в другое отделение. Та же история и с декретницами.

- По состоянию на сегодняшний день в профессии 27% врачей уже пенсионного возраста. Если мы ими не будем заниматься и не будем изменять им режим работы, не переведем их на другую должность, то отток будет сохраняться. Если мы не найдем общий язык с молодой мамой, которая находится в декретном отпуске, не изменим ее график работы, например, по три часа в день или через день – то есть не подойдем индивидуально, то нам будет трудно решать кадровые вопросы, - добавляет министр.

Также с этой осени в АГМУ начинается переподготовка врачей по смежным специальностям. Так, например терапевт сможет обучиться на специалиста по функциональной диагностике или по направлению эндокринологии, инфекционным заболеваниям и т.д.

- Он сможет принимать пациентов с этими заболеваниями, - продолжает собеседник. – Это поможет решить сразу несколько задач: вопрос появления врача у пациента и уровень заработной платы.