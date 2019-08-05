2019-08-05T12:34:40+03:00
Общество

"Выкладывался и зверски уставал": Вилли Токарев был частым гостем Евдокимовского фестиваля

Легендарный шансонье называл Алтай уникальным и волшебным краем
Марина КОЧНЕВА
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Вилли Токарев на Евдокимовском фестивалеВилли Токарев на Евдокимовском фестивалеФото: Олег УКЛАДОВ
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4 августа в возрасте 84 лет скончался знаменитый шансонье Вилли Токарев.

Обаятельный джентльмен с казацкими корнями за последние годы не раз вырывался из американских небоскребов на сибирские берега. Так, Вилли не раз был среди званых гостей на Евдокимовском фестивале в алтайском селе Верх-Обском (их проводят в честь юмориста и экс-губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова). И каждый раз легко и играючи покорял публику своей харизмой.

Вилли Токарев на Евдокимовском фестивале.Видео Олега Укладова

- Молодец мужик, работал по-честному, - вспоминает один из гостей фестиваля в 2015-м году.

- Я стоял рядом со сценой. Видно было, что Токарев выкладывался, уставал зверски, но старался не показывать вида, - вспоминает о концерте Токарева в 2014-м году корреспондент «КП» Олег Укладов. - Хоть я и не поклонник шансона, но был восхищен этим профессионалом с большой буквы. При этом звездный гость был демократичен, никто ему ананасов на подносе не приносил.

По словам нашего фотокора, после концерта сотни поклонников рванули к Вилли за автографами, все хотели с ним сфотографироваться.

Вилли Токарев на Евдокимовском фестивале Фото: Олег УКЛАДОВ

Вилли Токарев на Евдокимовском фестивалеФото: Олег УКЛАДОВ

И мощный маленький человек (кто не слышал его хит "Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой") никому не отказывал, всем улыбался. И на прощание сказал, что Алтай – волшебный край, и люди здесь волшебные. И запел известную с советских времен песню: "Пора, в путь дорогу"…

А в этом году, 4 августа, в день, когда в селе Верх-Обском вновь проходил Евдокимовский фестиваль, крутой шансонье ушел навсегда в дальнюю небесную дорогу.

Вилли Токарев с актером Юрием Кузнецовым-Таежным на Евдокимовском фестивале Фото: Олег УКЛАДОВ

Вилли Токарев с актером Юрием Кузнецовым-Таежным на Евдокимовском фестивалеФото: Олег УКЛАДОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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