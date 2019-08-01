Евдокимовский фестиваль на Алтае - 2019: топ самых интересных событий

С 1 по 4 августа 2019 года в Алтайском крае в селе Верх-Обском состоится полюбившийся многим Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки». Как обычно, праздник будет проходить несколько дней. В программе - фестиваль народных талантов, спортивные состязания, экскурсии, показ фильмов, встреча с известными артистами и, как обычно, гала-концерт звезд эстрады.

Сначала анонсировалось, что на празднике выступит известная певица Вика Цыганова.

- Увы, гастрольный график артистки был неожиданно изменен по независящим от нее обстоятельствам, и она не сможет в этом году появиться на Алтае, но обещала обязательно приехать в будущем, - говорят организаторы.

В итоговом списке артистов, которые выступят на вечернем гала-концерте 3 августа, - «Бутыpкa» в новом составе с патриотической программой, Юрий Кузнецов-Таежный, а также Рада Рай, Леонид Телeшeв и Диaна Зaвидова.

Программа Евдокимовского фестиваля на Алтае - 2019

1 августа, четверг

10.00 - 18.00 - соревнования по футболу среди детских команд (стадион «Старт»)

10.00 - 18.00 - «Жизнь. Творчество. Судьба» - экскурсии по мемориальному музею М. С. Евдокимова (Центр культуры)

2 августа, пятница

10.00 - 11.00 - открытие праздника детства «В гостях у Михаила Сергеевича» (школа, площадь)

11.00 - 12.00 - краевой конкурс детского рисунка на асфальте «Родина - это Алтай» (школа, площадь)

11.00 - 14.00 - соревнования по футболу, волейболу, пляжному волейболу (стадион «Старт»)

15.00 - 20.00 - соревнования по гиревому и городошному спорту, стритболу (стадион «Старт»)

12.00 - 13.00 - игровая программа для детей «Веселый переполох» (школа, площадь)

13.00 - 14.00 - награждение победителей краевого конкурса детского рисунка на асфальте «Родина - это Алтай» (Центр культуры)

14.00 - 15.00 - открытие спортивного праздника (стадион «Старт»)

15.00 - 18.00 - гала-концерт и награждение лауреатов краевого фестиваля детского творчества «Радуга юных талантов Алтая» (Центр культуры)

18.30 - 19.00 - междунaродный прoeкт «Эхo Алтайского фестиваля» (Центр культуры)

19.00 - 21.00 - Верх-Обской фестиваль кино «Верные друзья». Творческая встреча с народным артистом России Александром Михайловым. Показ фильма «Любовь и голуби» (Центр культуры)

20.00 - 22.00 - молодежное танцевально-развлекательное шоу «В ритме времени» (школа, площадь)

3 августа, суббота

9.00 - 17.00 - соревнования по футболу, волейболу, пляжному волейболу, гиревому и городошному спорту, стритболу (стадион «Старт)

17.00 - 18.00 - награждение участников и победителей соревнований. Закрытие спортивного праздника (стадион «Старт»)

10.00 - 17.00 - фестиваль народных талантов «Все мы - Россияне, все мы - Земляки» (Центр культуры)

18.00 - 20.00 - Верх-Обской фестиваль кино «Верные друзья». Творческая встреча с народным артистом России Александром Панкратовым - Черным. Показ фильма «Где находится нофелет?» (Центр культуры)

18.00 - 20.00 - «Мы зажигаем Звезды»: концерт коллективов и исполнителей народного творчества России (стадион «Старт», центральная сцена)

20.00 - 23.00 - гала-концерт звезд российской эстрады (стадион «Старт», центральная сцена)

4 августа, воскресенье

10.00 - 12.00 - «Жизнь. Творчество. Судьба». Экскурсия по мемориальному музею М. С. Евдокимова (Центр культуры)

12.00 - 14.00 - тематические концертные программы Бийского, Быстроистокского, Курьинского, Смоленского районов - малой родины В. М. Шукшина, В. С. Золотухина, М. Т. Калашникова, М. С. Евдокимова (Центр культуры)

14.00 - 16.00 - Верх-Обской фестиваль кино «Верные друзья». Показ фильма «Про бизнесмена Фому» с участием Михаила Евдокимова (центр культуры)

16.00 - закрытие фестиваля (Центр культуры)

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Показ фильмов и встреча с артистами

Во время кинофестиваля будут показаны фильмы, в которых снимались близкие друзья Михаила Сергеевича - Александр Михайлов и Александр Панкратов-Черный. Гости фестиваля увидят всенародно любимые фильмы «Любовь и голуби» и «Где находится нофелет?». Не обойдется и без фильма с участием самого Михаила Евдокимова - «Про бизнесмена Фому».

Гала-концерт звезд эстрады

В этом году гала-концерт будет состоять из двух отделений. В первом перед зрителями выступят народные артисты России Александр Михайлов, Александр Панкратов-Черный, мастер шансона Юрий Кузнецов-Таежный (Москва), народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко (Москва), заслуженный артист России Валерий Семин, а также брат Михаила Евдокимова - Константин Евдокимов. Во второй части гала-концерта на сцену выйдет группа «Бутырка» в обновленном составе, Леонид Телешев, Рада Рай и Диана Завидова.

Детская программа

- Детская программа Евдокимовского фестиваля на Алтае - 2019, кроме ежегодного гала-концерта лауреатов фестиваля детского творчества «Радуга юных талантов Алтая», будет включать игровую программу «Веселый переполох» и молодежное танцевально-развлекательное шоу «В ритме времени». Их подготовят студенты кафедры социально-культурной деятельности Алтайского государственного института культуры и общественное молодежное движение по развитию творчества «Творческое объединение Smesh», - рассказывают в Алтайтурцентре.

Также в рамках фестиваля впервые состоится краевой конкурс детского рисунка на асфальте «Родина - это Алтай». Участие в нем примут Быстроистокский, Смоленский, Петропавловский районы, города Бийск, Барнаул, село Майма Республики Алтай.

Фестиваль народных талантов

Фестиваль народных талантов «Все мы - Россияне, все мы - Земляки» пройдет в Верх-Обском во второй раз. В этом году в нем примут участие творческие коллективы и исполнители из Алтайского края и других регионов страны - ансамбль казачьей песни «Вольница» (Миасс, Челябинская область), ансамбль гармонистов «Русская гармонь» (Сузунский район, Новосибирская область), ансамбль «Сосновские девчата» (Новокузнецк, Кемеровская область), солисты Сергей Сушко (Ершово, Московская область), Кристина Кутчер (Москва) и постоянная участница Елена Скачкова (Ямбург, Ямало-Ненецкий автономный округ).

Вход свободный.