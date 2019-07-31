Настоящий герой: в Барнауле старшина вынес из огня грудного ребенка

Рискуя собственной жизнью, мужчина вынес грудного ребенка из квартиры, в которой произошел пожар. Барнаульским спасителем оказался младший инспектор отдела безопасности старшина внутренней службы Дмитрий Уваров.

Пожар произошел 29 июля на улице Антона Петрова в доме №206. Когда это случилось, старшина Уваров находился дома с семьей, потому что был в отпуске, рассказывают в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю.

- На часах было около 12-ти, когда мы с женой услышали крики. Вышли на балкон - оказалось, что горит квартира в соседнем подъезде. Кричала женщина, у нее ребенок остался там, в горящей квартире, - вспоминает Дмитрий.

Разговор с Дмитрием Уваровым 00:00 00:00

После этого барнаулец, не раздумывая, поспешил на помощь. Как отметил Дмитрий, горела квартира на первом этаже. Пожилой мужчина, который проходил мимо, попытался залезть через окно в помещение, но у него ничего не получилось. Тогда старшина Уваров решил залезть в горящую квартиру сам.

Как вспоминает мужчина, квартира была сильно задымлена, и сразу найти ребенка не удалось. В какой-то момент Дмитрий почувствовал, что задыхается, дальше ему пришлось действовать на ощупь. Барнаулец сорвал штору, закрыл ей лицо и пополз искать малыша.

В одной из комнат Дмитрий нащупал кроватку, а в ней и ребенка. За все это время грудничок даже не заплакал, но на руках у своего спасителя зашевелился. Все это время мать ребенка находилась на улице с другим сыном, которого она сама вызволила из горящей квартиры. Кстати, когда она выбиралась через окно, сломала обе ноги. Почему она оставила второго ребенка в огне - не известно. Женщина никому ничего не пояснила. Да и не приняла своего грудничка от спасителя - он передал его на руки соседке. Возможно, женщина просто находилась в шоке.

Позже выяснилось, что причиной случившегося стала детская шалость. Старший из сыновей (ему 3-4 года) играл со спичками в зале и поджег диван, пока его мама спала. Второй ребенок в это время спал в соседней комнате.

- Я больше за мальчика маленького сейчас переживаю. Как он там? Столько времени ведь пробыл в дыму, - говорит Уваров.

К слову, пожарные, которых вызвала жена Дмитрия, потушили огонь быстро. Сотрудники «скорой» оказали помощь матери и ее детям, пострадавших доставили в больницу. В каком состоянии ребенок находится сейчас, спасителю неизвестно.