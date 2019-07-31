2019-07-31T12:34:16+03:00
Общество

Кофе из ретро-"Мерседеса": как жительница Барнаула основала необычный бизнес

Стильный автобус Вера Семенова с мужем починили и оборудовали сами
БОРЗОВ Денис
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Кофейня на колесах. Фото: Вера СеменоваКофейня на колесах. Фото: Вера Семенова
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Вера Семенова работает юристом, но захотела стать настоящей бизнесвумен. После поездки в крупные города России ей приглянулась идея кейтеринга – общепита на выезде. Именно такой проект девушка и решила реализовать в краевой столице.

Первые шаги

Свободное время на бизнес появилось у Веры после выхода в декрет. Она поучаствовала в проекте «Ты предприниматель», где получила знания о маркетинге, бухгалтерии и других основных моментах, которые помогают в организации своего дела. Для первого опыта было решено испытать себя в формате «кофе с собой».

Вера Семенова

Вера Семенова

Первым делом нужно было отыскать вместительный и недорогой автомобиль, в котором можно встать в полный рост, при этом уместив еще нескольких клиентов. Предпринимательница с мужем исследовали авторынок, их выбор пал на старый "Мерседес", который работал на пассажироперевозках в Славгороде.

- Мы подобрали автобус примерно за 100 тысяч рублей, но нужно было его починить. У мужа свой автосервис, поэтому он самостоятельно провел все работы, провел туда электричество, покрасил кузов и обустроил все внутри, – рассказывает предпринимательница Вера Семенова.

В стильном ретромобиле семья открыла мобильную мини-кофейню. Ранее в городе появлялись мобильные заведения по продаже хот-догов, мороженого, но автобуса-кофейни в Барнауле пока не было. Это стало визитной карточкой O’Henry Coffee.

Проблемы с расположением

В самом начале пути (это было минувшей зимой) кофейня колесила по автомобильным мероприятиям. Семья Семеновых самостоятельно работала на точках, - так они получили первую прибыль.

Ближе к лету мобильная кофейня должна была устроиться около торгового центра или городского парка, но здесь появились первые проблемы. Если в крупных городах есть огромное количество площадок и проходных мест, где можно было бы найти клиентов, то в Барнауле с этим сложнее.

- Мы столкнулись с тем, что никто не хотел предоставлять свою площадку. Когда мы обращались в некоторые городские парки, нам сразу говорили знакомые, что можно даже не пытаться, и, действительно, в некоторых местах отказывали без объяснения причин. Видимо, боялись нового формата, - рассказывает Вера Семенова.

Обустройство кофемобиля. Фото: Вера Семенова

Обустройство кофемобиля. Фото: Вера Семенова

Когда надежды о процветании бизнеса стали угасать, появился луч света в виде одного из парков. На взаимовыгодных условиях партнеры договорились о сотрудничестве. На первое время площадка для O’Henry Coffee предоставляется бесплатно, в дальнейшем кофейня будет отчислять процент от продаж.

Расчет и развитие

На старт бизнеса у предпринимателей ушло 600 тысяч рублей. Часть денег потратили на покупку и восстановление автобуса, чуть меньше 100 тысяч – на покупку кофемашины. Предприниматели ежемесячно оплачивают труд бариста и закупают кофейные зерна, сиропы и печенье.

Книгообмен в мобильной кофейне

Книгообмен в мобильной кофейне

В зимний период мобильная кофейня работать не будет, но уже прописывается бизнес-план на осень, весну и следующее лето. В планах - развивать социальные сети, раздавать листовки и использовать другие способы продвижения. Кроме того, Вера Семенова планирует привлекать клиентов творческими вечерами для молодежи и книгооборотом - уже сейчас в кофейню можно прийти с книжкой и бесплатно обменять ее на любую понравившуюся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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