Алтайские грибники: рыжиков и груздей мало, а лисичек и маслят можно набрать

С конца июля грибники начали первые вылазки по знакомым ранее местам. Хоть и погода в последнее время не изобиловала дождями, в лесах есть чем поживиться. Но не все остаются довольны уловом.

Грибочки и сыну и дочке

Любители рыжиков и груздей в этом сезоне не обрадуются – их фаворитов в алтайских лесах в этом году немного. Но сезон богат на лисичек, уже появился царь грибов – белый, а также маслята. Однако далеко не все леса изобилуют плодами: где-то уже успели покопаться первопроходцы, а где-то было слишком сухо.

- Утром успел съездить в урочище Калинино, нарезал лисиц килограммов 10 и немного маслёнка, больше там ничего и нет, - рассказывает грибник со стажем Сергей Слепов.

Богатой на маслят оказалась и местность за Власихой – там в поселке Лесной уже не раз запаслись грибами местные.

- Уже два раза набрали с мужем пять ведер маслят в Лесном примерно за четыре часа. Но не везде удачные места, кто-то не знает, где искать. Две машины встретились ни с чем. А нам повезло несказанно, получили полное удовлетворение от поездки. Теперь работы на несколько дней с грибочками, - поделилась грибница Марина Рыжкова.

Однако далеко не везде все так хорошо. Популярное место для поиска грибов около Южного в барнаульском бору опустело, к тому же грибники жалуются на большое количество комаров. Как сообщают горожане, в окрестностях много червивых и подгнивших грибов, кто-то даже заявляет, что лишь один масленок из 10 можно забрать с собой.

- Съездил сейчас в район Лебяжки, даже поганок нет. Одна сыроежка, и то червивая. Что такое? Прошлый год хоть и не грибной был, но в это время было много сыроежек и валуев, а в этом все грустно, - поделился грибник Виктор Шальский.

Очередная грибалка. Фото: Сергей Слепов

Не радужная ситуация и в павловском бору. Лесники и грибники в один голос заверяют, что сезон там оказался неурожайным, и сетуют, что впустую потратили несколько часов на поиски.

Но если отъехать подальше от города, есть чем поживиться. Грибников традиционно радуют Троицкий, Косихинский, Ребрихинский районы.

Срезать или крутить

До сих пор актуален спор – как именно проводить «грибалку». Бытует мнение, что если выкручивать плоды природы, то можно повредить грибницу, и в следующем году в этом месте улова не будет. Но это лишь заблуждение – на самом деле использовать оба способа довольно безопасно для грибной экосистемы, к тому же, хорошим тоном считается примять подстилку, чтобы она не высыхала.

Как одеться

Одежда должна быть удобной и свободной, не стесняющей движение, помните, что пройти по лесу можно не один десяток километров, увлекшись сбором. Также стоит учесть, что одежда должна быть полностью закрытой, иначе очень быстро на вас нападут комары, мошки, и даже клещи. Так что взятые с собой репелленты от насекомых лишними не будут.

Приятным бонусом окажется головной убор с сеточкой, чтобы насекомые не лезли прямо в лицо. На всякий случай грибники советуют всегда брать с собой плащ-дождевик. Обувь тоже должна быть рассчитана на длительную влажную прогулку, ведь утренняя роса может оставаться в лесу вплоть до обеда, а с мокрыми ногами далеко не уйдешь.