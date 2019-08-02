Отважный друг: пекинес погиб, пытаясь защитить 15-летнюю хозяйку от бешеного барсука

В селе Ненинка Солтонского района на подворье к местному жителю Василию Прибыткову забежал барсук. Животное укусило его дочь и разодрало домашнего пекинеса. Позже выяснилось, что дикий зверь был заражен бешенством.

Как «Комсомолке» рассказал Василий Прибытков, 13 июля он уехал в город, а главной оставил свою 15-летнюю дочь Аню. Когда девочка пошла в сарай, кормить кроликов, на нее напал дикий зверь.

- Из-под клетки выскочил барсук и укусил дочь за ногу. Она бросилась на лесенку, которая на крышу ведет. От шока Аня даже не поняла, что произошло. Так и просидела два часа на крыше, пока мы не приехали, боялась спускаться. Когда мы вернулись, барсук, видимо от шума, убежал, мы его даже не видели. А около двух часов ночи он пришел к соседу, начал там шуметь, драть куриц. Сосед вышел и пристрелил его, потом зверя увезли на экспертизу. Позже нам сообщили, что он был бешеный, - вспоминает Прибытков.

В тот момент, когда барсук напал на девочку, на защиту хозяйки прибежала собака. Пекинес Боня отважно сражалась с незваным гостем, но дикое животное сильно разодрало ей голову. По словам Прибыткова, их любимица получила травмы, несовместимые с жизнью.

- Животное пришлось усыпить. Так бывает, - с горечью в голосе вспоминает глава семейства.

После случившегося Ане сразу вызвали скорую, ее увезли в Солтонскую районную больницу. А когда после исследований барсука стало известно, что у животного было бешенство, девочке сразу поставили вакцину. В дальнейшем ей предстоит еще пять плановых уколов.

Сейчас в селе Ненинка введён карантин, он будет действовать до середины августа. И несмотря на то, что пострадавшая девочка уже чувствует себя хорошо, ее отец не перестает беспокоиться по поводу случившегося.

- Уже года три существует несанкционированная свалка очень близко с деревней. Там раньше была ферма, а теперь туда выкидывают дохлятину. На нее дикий зверь и идет. Лисы, мы к ним привыкли, как собаки у нас по деревне ходят, они то и заражают остальных животных. А если еще кого-то укусят? – говорит Василий.

Мужчина уверяет, что неоднократно говорил об этой проблеме председателю и приезжающим с проверкой ветврачам, но никаких мер по ликвидации свалки предпринято не было.

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