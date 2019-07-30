Министр труда и социальной защиты в Барнауле вручил коляски детям с ДЦП

Министр труда и социальной защиты России прибыл в Барнаул с рабочим визитом. 30 июля он презентовал автомобили и вручил ключи от них руководителям центров соцобслуживания населения.

Как сообщили в правительстве региона, микроавтобусы отправятся в 15 учреждений Алейска, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, Благовещенского, Каменского, Немецкого национального, Родинского, Смоленского, Троицкого, Усть-Калманского и Шипуновского районов. Автомобили закупили в рамках проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/723087" frameborder="0"></iframe> Визит Максима Топилина в Барнаул.Автор: Олег Укладов

Также в Алтайском реготделении Фонда социального страхования России Максим Топилин и губернатор Виктор Томенко вручили современные коляски с ручным приводом родителям трех ребятишек с ДЦП. Средства передвижения были приобретены за счет федерального бюджета.

Новые кресла-коляски подарили и двум барнаульцам, которые пострадали на производстве. Один из них занимается строительством дома, и на новом средстве передвижения он справится с этим легче и быстрее.

Максим ТопилинФото: Олег УКЛАДОВ

Максим Топилин и Виктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ

Вручение ключей организациям соцподдержкиФото: Олег УКЛАДОВ

Вручение ключей организациям соцподдержкиФото: Олег УКЛАДОВ

Микроавтобусы для городов и районов краяФото: Олег УКЛАДОВ

Микроавтобусы для городов и районов краяФото: Олег УКЛАДОВ

Ключи от микроавтобусаФото: Олег УКЛАДОВ

Вручение современных инвалидных колясок детямФото: Олег УКЛАДОВ

Вручение подарков пострадавшим на производствеФото: Олег УКЛАДОВ

Новые современные коляски для пострадавших на производствеФото: Олег УКЛАДОВ