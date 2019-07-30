Министр труда и социальной защиты в Барнауле вручил коляски детям с ДЦП
Министр труда и социальной защиты России прибыл в Барнаул с рабочим визитом. 30 июля он презентовал автомобили и вручил ключи от них руководителям центров соцобслуживания населения.
Как сообщили в правительстве региона, микроавтобусы отправятся в 15 учреждений Алейска, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, Благовещенского, Каменского, Немецкого национального, Родинского, Смоленского, Троицкого, Усть-Калманского и Шипуновского районов. Автомобили закупили в рамках проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".
Визит Максима Топилина в Барнаул.Автор: Олег Укладов
Также в Алтайском реготделении Фонда социального страхования России Максим Топилин и губернатор Виктор Томенко вручили современные коляски с ручным приводом родителям трех ребятишек с ДЦП. Средства передвижения были приобретены за счет федерального бюджета.
Новые кресла-коляски подарили и двум барнаульцам, которые пострадали на производстве. Один из них занимается строительством дома, и на новом средстве передвижения он справится с этим легче и быстрее.
Максим ТопилинФото: Олег УКЛАДОВ
Максим Топилин и Виктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ
Вручение ключей организациям соцподдержкиФото: Олег УКЛАДОВ
Вручение ключей организациям соцподдержкиФото: Олег УКЛАДОВ
Микроавтобусы для городов и районов краяФото: Олег УКЛАДОВ
Микроавтобусы для городов и районов краяФото: Олег УКЛАДОВ
Ключи от микроавтобусаФото: Олег УКЛАДОВ
Вручение современных инвалидных колясок детямФото: Олег УКЛАДОВ
Вручение подарков пострадавшим на производствеФото: Олег УКЛАДОВ
Новые современные коляски для пострадавших на производствеФото: Олег УКЛАДОВ
Алтайское отделение фонда соцстрахования РоссииФото: Олег УКЛАДОВ
ИСТОЧНИК KP.RU