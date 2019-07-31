«Мы их раздали еще в мае»: как алтайские инвалиды месяцами ждут коляски

Жительница алтайского села Повалиха Людмила Кирина стала инвалидом-колясочником больше года назад. Но до сих пор женщину не обеспечили прогулочной коляской. Другие колясочники жалуются на качество этих средств передвижения. «КП» разбиралась в причинах происходящего.

Печальная история: передозировка и парализация

Людмиле Кириной 65 лет. Из-за ревматоидного полиартрита пенсионерка много лет испытывает проблемы с ногами и стоит на учете у ревматолога и сосудистого хирурга в краевых учреждениях. В мае 2018 года ее парализовало после лечения, назначенного в Первомайской районной больнице.

«Как позднее сказали в краевом диагностическом центре, мне неправильно рассчитали дозу лекарства. Проще говоря, у меня случилась передозировка. У меня даже трофические язвы были на ногах. Я еще до парализации просила у районных специалистов направление в краевую ревматологию, но мне не давали его», - рассказывает Людмила.

Женщина также жалуется, что ей долго не могли оформить I группу инвалидности. Процесс ускорился, по ее словам, только после того, как она обратилась к депутату Сергею Королеву.

Людмила Кирина в Диагностическом центре Алтайского края.Фото: Анастасия Корягина

Помимо всего прочего, пенсионерка уже больше года обеспечена только домашней инвалидной коляской, которая не подходит для поездок по медучреждениям. Но прогулочную ей пока не выделили. По этой причине она не может ездить в краевые больницы при помощи общественного транспорта. Женщина заказывает такси, которое обходится ей в 7 тыс. рублей за одну поездку туда-обратно из Повалихи в Барнаул.

Разобраться с волокитой помогают депутаты

В Алтайском региональном отделении Фонда социального страхования РФ (ФСС) сообщили, что заявление от пенсионерки на прогулочную коляску зарегистрировали 17 июня. Сама же Людмила утверждает, что начала оформлять документы еще 14 марта, а заявление подавала 31 мая.

«Я разговаривала и со специалистами, и с директором фонда - никто мне толком так и не объяснил, почему произошло такое промедление», - говорит женщина.

Пенсионерка говорит, что подала заявление спустя почти год после парализации, потому что даже не была в курсе, что есть два вида колясок. Она винит в промедлении с этим вопросом и районных специалистов.

Людмила Кирина в Диагностическом центре Алтайского края.Фото: Анастасия Корягина

Начмед Первомайской ЦРБ Ольга Пунина рассказала корреспонденту «КП-Барнаул», что пенсионерка поначалу вообще запрашивала себе ходунки, что противоречило ее индивидуальной программе реабилитации и не положено при ее группе инвалидности. Кроме того, в настоящее время Людмила не желает общаться с ней.

«Мы все, что могли, для нее сделали, честно оформили документы, какие требовались. Организовали ей поездку в Диагностический центр Алтайского края, столько сил приложили, чтобы назначить ей прием у двух врачей на один день! А она в ответ закатила скандал по поводу того, что между ними слишком большой временной разрыв», - говорит начмед.

Людмила подтвердила, что просила ходунки – хотела научиться ходить, но затем отказалась от них в пользу коляски. Также она объяснила, почему просила сократить время между приемами у врачей краевого медучреждения.

«Я ведь хожу сейчас под себя. Представьте, что бы было, если я к одному врачу попадала в 9 утра, а к другому в 16 часов!» - жалуется пенсионерка. В итоге при помощи депутатов и специалистов краевого учреждения временной разрыв сократили.

Жизнь инвалидов.Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда Людмила получит прогулочную коляску, пока неизвестно. Проблема в том, что средства передвижения того типа, который подходит пенсионерке, раздали еще в мае. Когда их закупят снова, в ФСС пока не знают. А значит, остается либо ждать, либо покупать коляску за свой счет за 14 тыс. рублей и требовать компенсацию.

«Вроде как послали, а вроде и недалеко»: что говорят другие колясочницы

«КП-Барнаул» обратилась еще к двум колясочницам с вопросом: не испытывают ли они сложности с получением средств реабилитации. Ирина Мусатова из Новоалтайска рассказала, что с получением коляски у нее нет проблем. «Как всегда, дают на 6 лет. Просто качество бывает не очень. К примеру, хочется коляску-активку, а тебе дают обычную тяжеленную. Вот и все», - поделилась женщина.

Ирина Сарапкина из Барнаула тоже меняет коляску по графику. «Но дают то, что даже не знаю, как определить. То ли они дешевле остальных, то ли как... Вроде и придраться не к чему, а пользоваться этой коляской неудобно. Однажды мне давали коляску с антиопрокидывателем, а в прошлый раз сказали, что «вот на такие провели закупки, а если хотите другую, то отказывайтесь, и может быть в следующий раз будут другие закуплены, но не факт», - рассказала Ирина.

При этом специалисты Медико-социальной экспертизы (МСЭ) говорили женщине, что она имеет право отказаться от коляски, даже если ей не понравится ее цвет. «А в соцзащите говорят другое: «Вот у вас написано «стандартная», и больше нас ничего не интересует». Вроде как послали, а вроде и недалеко. Приходится искать обходные варианты», - говорит колясочница.

Ирина Сарапкина.Фото: Из личного архива героя публикации

Еще хуже, по словам Ирины, обстоят дела с одноразовым бельем. «Написано, что оно должно два литра жидкости впитывать, и все. Не докажешь, что оно и литра-то не впитает. И обратиться куда-то я не могу, потому что покупала сама, и чека не сохранила. А покупаю сама, потому что проблем много по выдаче. Мне за этот год привезли белье впервые в июне, а кому-то из моих знакомых еще ни разу в этом году не привозили», - возмущается жительница Барнаула.

Как получить инвалидную коляску и другие средства реабилитации

С заявлением на обеспечение средствами реабилитации инвалид или его представитель может обратиться непосредственно в исполнительный орган ФСС по месту жительства. Также заявление можно подать через МФЦ, портал Госуслуг или направить по почте, рассказали в алтайском отделении фонда соцстрахования.

Заявление рассматривается в течение 15 дней с даты его поступления. При наличии действующего государственного контракта на обеспечение необходимым средством реабилитации инвалиду выдают направление на его получение либо изготовление. При отсутствии контракта направление выдают после его заключения.

После подписания контракта и проведения выборочной проверки изделий, поставщик обязан в течение 25 дней доставить средство реабилитации по месту жительства инвалида. Есть возможность получения изделий по месту нахождения поставщика. Также в ФСС предусмотрена выплата компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации.

Сломанная инвалидная коляска.Фото: Олег УКЛАДОВ

Если гражданин нуждается в средстве реабилитации с дополнительными характеристиками или функциями, а в программе реабилитации это не указано, то нужно обратиться в учреждение МСЭ для внесения изменений в программу при наличии показаний.

В 2018 году региональное отделение ФСС заключило 12 государственных контрактов на поставку кресло-колясок различных видов. Закупили более 1 тыс. изделий, которые доставили в основном по месту жительства граждан.

Как получить компенсацию проезда к месту лечения

Региональное отделение ФСС выдает именные талоны (направления) на проезд в федеральные клиники (санаторно-курортные учреждения) по направлению Министерства здравоохранения края.

Также за счет средств федерального бюджета гражданам предоставляют путевки на санаторно-курортное лечение и компенсируют проезд на междугородном транспорте, если дорога занимает более 50 км.

Жизнь инвалидов.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Оплата проезда в краевые медучреждения, а также компенсация стоимости за самостоятельно приобретенные гражданами проездные документы к месту лечения и обратно действующим законодательством РФ не предусмотрена», - заявили «КП-Барнаул» в региональном отделении ФСС.

При этом на сайте краевого минсоцзащиты в таблице «Меры социальной поддержки инвалидам по общему заболеванию» указано, что инвалиды имеют право на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Вместе с обеспечением лекарствами и путевками в санаторий это входит в набор социальных услуг, стоимость которого равняется 1121,42 рублей. С полным перечнем мер поддержки для инвалидов можно ознакомиться на сайте минсоцзащиты по ссылке.

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