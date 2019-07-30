Не справилась с «управлением»: спортсменка серьезно пострадала на конеферме в Барнауле

29 июля на учебно-опытной конеферме Алтайского аграрного университета в Барнауле вновь произошло серьезное ЧП: 18-летняя девушка не справилась с лошадью и при падении получила серьезные травмы. Ранее в мае аналогичный случай произошел с ребенком, после чего следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело.

Как сообщает канал Unusual Crimes Barnaul в Instagram, конь начал буянить, в результате чего девушка упала с него. Находившийся рядом персонал фермы оказал ей первую помощь и вызвал медиков скорой помощи. Пострадавшей диагностировали открытый перелом плеча и сильное венозное кровотечение.

Известно, что ранее девушка занималась конным спортом.

Напомним, в июне этого года следователи возбудили уголовное дело после происшествия с несовершеннолетней воспитанницей Краевой школы олимпийского резерва. Инцидент произошел на конеферме днем 19 мая.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в результате нарушений, допущенных работниками конефермы, спортсменка стала самостоятельно выводить жеребца на прогулку, не удержав которого упала на бетонный пол и получила тяжелую черепно-мозговую травму.

В ведомстве отметили, что в ходе следствия дадут оценку действиям сотрудников учебного заведения, в чьи обязанности входит вывод лошадей и обеспечение безопасности наездников.

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Следователи возбудили уголовное дело после проверки происшествия с воспитанницей Краевой школы олимпийского резерва. Инцидент произошел днем 19 мая на территории учебно-опытной конефермы Алтайского государственного агарного университета (подробнее)