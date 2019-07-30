Барнаульцы смирились со строительством вертолетной площадки в ленточном бору

Барнаульский ленточный бор за последние несколько лет стал зоной скандалов как краевого, так и федерального масштабов. Новый городской генплан «подарил» горожанам 500 га леса, которые готовились к вырубке, из-за этого вскользь упомянутая деталь о том, что вертолетная площадка выросла в несколько раз, увеличившись до 12 га, осталась без особого внимания.

А где вертолеты

В Алтайском крае официально курсирует один медицинский вертолет Ми-8, который перевозит «тяжелых» больных. Он успешно садится на вертолетной площадке около нового моста, а путь от нее до медкластера занимает около 15 минут. Ему должны были составить компанию еще два-три вертолета санавиации, но обещания об их закупке канули в лету. Неясно даже, вертолеты какого плана это должны были быть: либо вместительный российский Ми-8, либо быстрый и компактный Robinson. Видимо, зря Алтайский край в 2017 году попадал под программу по развитию системы санитарной авиации.

Лечим площадкой

Человеческая жизнь – это крайне важно, особенно, когда дело касается спасения «тяжелых» больных. Власти посчитали, что сохранить жизнь пациентам можно, если расположить вертолетную площадку поближе к медучреждениям. Но исторически сложилось, что больницы находятся в нагорной части города, где стеной стоят леса, которые защищают Барнаул от ветра со стороны Казахстана. Поэтому после утечки в сеть информации о том, что вертолетную площадку разместят за туберкулезным диспансером в лесной зоне, горожане возмутились. Общественность выступила резко против этой инициативы, в связи с чем только что пришедший к власти губернатор Виктор Томенко площадку перенес, ее строительство оказалось под вопросом.

- Мы считаем нецелесообразным строительство вертолетной площадки на территории двух гектаров леса, для этого можно использовать другое место на территории медкластера, а для посадки вертолета хватит и площадки в половину гектара, - сказала депутат АКЗС от фракции ЛДПР Евгения Боровикова.

Эксперты отмечали, что новая площадка практически не влияет на выживаемость «тяжелых» пациентов, так как время доставки от нее больных почти не сократилось. В этом вопросе куда важнее количество перекладываний пациента. И если новая площадка будет построена, в любом случае больного будут перекладывать то же количество раз, как и было прежде: из вертолета в автомобиль скорой помощи, а после из кареты скорой в медучреждение.

Грамотнее всего было бы оборудовать крыши медучреждений зоной для посадки вертолета, но это даже не предусматривалось при строительстве больниц и диспансеров. Также площадку для санавиации можно было бы выделить из территории одного из медучреждений, вместо нескольких лавочек и десятка клумб, но такой вариант тоже по какой-то причине считается нерентабельным. Тем временем, экологи, некоторые политики и общественники осознают, что бесконечная рубка может лишить кислорода все следующее поколение барнаульцев.

- Чем меньше останется лесов, тем больше нужно будет онкологических центров, туберкулезных диспансеров и остальных медучреждений. Я думаю, все это уже понимают. Лесную экосистему невозможно воссоздать рукотворно, - говорит эколог Алексей Грибков.

Эколог Алексей Грибков на обсуждении генплана (справа)Фото: БОРЗОВ Денис

Перенос площадки и дефицит кадров

Новый генплан Барнаула, который обсуждался 5 июля, а был принят двумя неделями позже, предусматривает строительство вертолетной площадки еще дальше, чем ранее. Причем ее хотят возвести в районе, где еще нет проложенных дорог, чуть ли не в зоне предгорья. Несмотря на нынешнюю отдаленность от медучреждений, от проекта мало того, что не отказались, так еще и увеличили его площадь в шесть раз. Теперь там, по мнению экспертов, могут приземлиться сразу шесть вертолетов санавиации, когда над всем Алтайским краем летает лишь один. Для чего нужны подобные вложения средств, остается загадкой, особенно учитывая, что в последнее время в регионе в медицинской сфере сложилась проблема куда серьезнее – это катастрофическая нехватка кадров.

По официальным данным, больницы региона укомплектованы чуть меньше, чем наполовину. Молодые специалисты предпочитают уехать в регионы, где зарплата больше. Из-за этого министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов решился на отчаянные меры – просить врачей выходить раньше из декрета, а медиков пенсионного возраста возвращаться на рабочие места, забыв о беззаботной старости.

Так что даже если вас доставят в Барнаул на новую вертолетную площадку, привезут в краевую клиническую больницу или перинатальный центр, не факт, что помощь окажется своевременной, ведь специалистов из области медицины может попросту не хватить.

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