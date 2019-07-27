Куда отдать танцевать ребенка: подборка направлений и школ Барнаула

Не за горами новый учебный год, поэтому родителям уже сейчас стоит задуматься о внеурочных занятиях для своего чада. И тут танцующий корреспондент «Комсомолки» Юлия Евграфова советует, конечно же, выбрать танцы. Причин тому много: этот вид физических нагрузок поможет развить творческие способности и музыкальный слух ребенка, благотворно скажется на его здоровье и, что немаловажно, научит самодисциплине. А благодаря заучиванию различных па он еще и обретет концентрацию, терпение и волю к победе. О разновидностях направлений и местах, где им можно обучиться, читайте в нашей подборке.

Эстрадный и народный танец

Если вы хотите привить ребенку любовь к русской культуре и направить переизбыток энергии в нужное русло – вам в городские театры танца. Там из малышей сделают настоящих артистов, которые с самых ранних лет будут выступать на больших сценах в разных городах России и зарубежья. К тому же в таких студиях есть возможность заниматься бесплатно. Каждый ребенок проходит смотр у профессиональных педагогов, они и принимают решение, в какую группу отправить заниматься малыша.

Детский театр-студия эстрадного танца «Хорошки»

Адрес: Юрина, 277

Информация в соцсетях: https://vk.com/club38463493

Цена: 1800 (если не проходите в бесплатную группу)

Телефон: 8-913-224-75-52

Театр танца «Иван да Марья»

Адрес: Чкалова,194

Информация в соцсетях: https://vk.com/teatr_ivan_da_maria

Цена: от 1500 (если не проходите в бесплатную группу)

Телефон: 35-39-78

Классический танец

Занимающиеся этим танцем дети могут похвастаться красивой осанкой, не страдают искривлением позвоночника и имеют хороший мышечный корсет. Даже если в будущем ваш ребенок выберет другое танцевальное направление, классика станет отличной базой для его профессионального развития. Да и какая мама не мечтает увидеть свою дочь в образе феи в воздушной пачке?

Студия классического танца «Гармония»

Адрес: Червонная, 9

Информация в соцсетях: https://vk.com/harmony_dancestudio

Цена: от 1000

Телефон: 8-962- 804-54-42

Детская школа балета «Lil Ballerine»

Адрес: проспект Красноармейский,51 а

Информация в соцсетях: lilballerine_barnaul

Цена: от 3500

Телефон: 69-20-24

Уличные и современные направления

Танцевальные баттлы, джемы, балы и концерты – все это поможет вашему чаду с головой окунуться в танец. В этих школах педагоги познакомят ребят с культурой каждого направления, помогут найти свой стиль самовыражения и научат проводить время с пользой. Уличные и современные направления подойдут самым непоседливым и смелым детям. В танцевальных коллективах ваш малыш найдет себе единомышленников и настоящих друзей. За такое детство он точно скажет вам "спасибо".

Школа танцев «FDS»

Адрес: Красноармейский, 108 и Балтийская, 45а

Информация в соцсетях: https://vk.com/format_dance_studio

Цена: от 1700

Телефон: 25-50-51

Студия танцев «ПРОдвижение»

Адрес: Папанинцев, 133

Информация в соцсетях: https://vk.com/prodancebrn

Цена: от 1800

Телефон: 25-05-37

Спортивно-бальные танцы

Бальные танцы – это сочетание искусства и спорта. Но в сравнении с другими видами спорта, бальные танцы менее травматичны. К тому же парные танцы учат культуре общения между мальчиками и девочками. Занятия бальными танцами помогут вырастить из девочки грациозную леди, а из мальчика сделать настоящего джентльмена. К слову, завораживающая музыка, шикарные наряды и кружащиеся в лучах софитов танцовщики вызовут желание записаться на танцы даже у взрослых.

Школа-студия «Лариса»

Адрес: Горно-Алтайская,7

Информация в соцсетях: https://vk.com/larisa.dance.hall

Цена: уточнять по телефону

Телефон: 69-50-96

Танцевально-спортивный клуб «Эдельвейс»

Адрес: Чепнышевского, 59

Информация в соцсетях: edelveys.dance

Цена: от 1800

Телефон: 8-960-955-71-75