Куда отдать танцевать ребенка: подборка направлений и школ Барнаула
Не за горами новый учебный год, поэтому родителям уже сейчас стоит задуматься о внеурочных занятиях для своего чада. И тут танцующий корреспондент «Комсомолки» Юлия Евграфова советует, конечно же, выбрать танцы. Причин тому много: этот вид физических нагрузок поможет развить творческие способности и музыкальный слух ребенка, благотворно скажется на его здоровье и, что немаловажно, научит самодисциплине. А благодаря заучиванию различных па он еще и обретет концентрацию, терпение и волю к победе. О разновидностях направлений и местах, где им можно обучиться, читайте в нашей подборке.
Эстрадный и народный танец
Если вы хотите привить ребенку любовь к русской культуре и направить переизбыток энергии в нужное русло – вам в городские театры танца. Там из малышей сделают настоящих артистов, которые с самых ранних лет будут выступать на больших сценах в разных городах России и зарубежья. К тому же в таких студиях есть возможность заниматься бесплатно. Каждый ребенок проходит смотр у профессиональных педагогов, они и принимают решение, в какую группу отправить заниматься малыша.
Детский театр-студия эстрадного танца «Хорошки»
Адрес: Юрина, 277
Информация в соцсетях: https://vk.com/club38463493
Цена: 1800 (если не проходите в бесплатную группу)
Телефон: 8-913-224-75-52
Театр танца «Иван да Марья»
Адрес: Чкалова,194
Информация в соцсетях: https://vk.com/teatr_ivan_da_maria
Цена: от 1500 (если не проходите в бесплатную группу)
Телефон: 35-39-78
Классический танец
Занимающиеся этим танцем дети могут похвастаться красивой осанкой, не страдают искривлением позвоночника и имеют хороший мышечный корсет. Даже если в будущем ваш ребенок выберет другое танцевальное направление, классика станет отличной базой для его профессионального развития. Да и какая мама не мечтает увидеть свою дочь в образе феи в воздушной пачке?
Студия классического танца «Гармония»
Адрес: Червонная, 9
Информация в соцсетях: https://vk.com/harmony_dancestudio
Цена: от 1000
Телефон: 8-962- 804-54-42
Детская школа балета «Lil Ballerine»
Адрес: проспект Красноармейский,51 а
Информация в соцсетях: lilballerine_barnaul
Цена: от 3500
Телефон: 69-20-24
Уличные и современные направления
Танцевальные баттлы, джемы, балы и концерты – все это поможет вашему чаду с головой окунуться в танец. В этих школах педагоги познакомят ребят с культурой каждого направления, помогут найти свой стиль самовыражения и научат проводить время с пользой. Уличные и современные направления подойдут самым непоседливым и смелым детям. В танцевальных коллективах ваш малыш найдет себе единомышленников и настоящих друзей. За такое детство он точно скажет вам "спасибо".
Школа танцев «FDS»
Адрес: Красноармейский, 108 и Балтийская, 45а
Информация в соцсетях: https://vk.com/format_dance_studio
Цена: от 1700
Телефон: 25-50-51
Студия танцев «ПРОдвижение»
Адрес: Папанинцев, 133
Информация в соцсетях: https://vk.com/prodancebrn
Цена: от 1800
Телефон: 25-05-37
Спортивно-бальные танцы
Бальные танцы – это сочетание искусства и спорта. Но в сравнении с другими видами спорта, бальные танцы менее травматичны. К тому же парные танцы учат культуре общения между мальчиками и девочками. Занятия бальными танцами помогут вырастить из девочки грациозную леди, а из мальчика сделать настоящего джентльмена. К слову, завораживающая музыка, шикарные наряды и кружащиеся в лучах софитов танцовщики вызовут желание записаться на танцы даже у взрослых.
Школа-студия «Лариса»
Адрес: Горно-Алтайская,7
Информация в соцсетях: https://vk.com/larisa.dance.hall
Цена: уточнять по телефону
Телефон: 69-50-96
Танцевально-спортивный клуб «Эдельвейс»
Адрес: Чепнышевского, 59
Информация в соцсетях: edelveys.dance
Цена: от 1800
Телефон: 8-960-955-71-75
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