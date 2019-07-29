Прокатимся: в Барнауле появится первая велодорожка

В краевой столице давно оттягивали момент, когда наконец появится территория велосипедистов. Любители двухколесного транспорта жаловались на небезопасность передвижений по городу из-за низкого уровня культуры на дорогах.

Сдвиг с мертвой точки

Накануне строители по поручению городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи начали благоустраивать аллею на ул. Георгия Исакова. В этом году не планировалось укладывать дорожку для велосипедистов, но за участок проголосовали местные жители.

- К разработке эскизных проектов были привлечены сотрудники института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. Ползунова, а также студенты магистратуры и бакалавриата, будущие архитекторы и дизайнеры, - рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.

Теперь у велосипедистов появится своя территория, по которой можно передвигаться, невзирая на водителей, однако до полноценного проекта еще далеко. В лучшем случае, маршрут должен проходить сразу по нескольким улицам, но для старта уже неплохо.

- Велосипедисты давно хотели обзавестись площадкой для поездок, велодорожек не хватает. Раньше все катались по проспекту Ленина, но сейчас там идет ремонт, поэтому ездить буквально негде. Будем надеяться, что на одной дорожке власти не остановятся, - поделился директор велопроката Никита Шишлаков

Велодорожку прокладывают на ул. Георгия Исакова на участке от второй Северо-Западной до Малахова и до Матросова. Также там заменят старый асфальт на плитку и поменяют бордюры.

Прошлые попытки

О строительстве велодорожки начали рассуждать несколько лет назад. Архитектор Александр Деринг предлагал проложить ее посреди аллеи по проспекту Ленина, но инициативу раскритиковали активисты барнаульского велодвижения. По их мнению, появилась бы опасность как для велосипедистов, так и для пешеходов. Ширина двухсторонней велодорожки в 1,6 метра оказалась бы недостаточной для комфортного передвижения.

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