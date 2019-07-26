2019-07-26T08:01:02+03:00
Здоровье

Главные новации в прохождении диспансеризации и профосмотров

Какие основные нововведения стоит знать каждому, чтобы сохранить свое здоровье
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Главные новации в прохождении диспансеризации и профосмотровГлавные новации в прохождении диспансеризации и профосмотровФото: Олег УКЛАДОВ
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Недавно в нашей стране началась всеобщая ежегодная диспансеризация взрослого населения. Какие основные нововведения стоит знать каждому, чтобы сохранить свое здоровье.

В настоящее время любой гражданин раз в год может пройти профилактический медицинский осмотр. Он включает измерение основных показателей, которые говорят о состоянии здоровья и риске наиболее распространенных хронических заболеваний: определение уровня общего холестерина, глюкозы в крови, измерение давления и др. Кроме того, проводится онкоосмотр - для выявления признаков, которые могут сигнализировать об онкологических заболеваниях. Диспансеризация теперь проводится раз в три года для граждан 18 - 39 лет и ежегодно для граждан от 40 лет. Главное отличие диспансеризации от профосмотров в том, что к исследованиям основных показателей здоровья добавляются онкоскрининги. Исследования на онкозаболевания существенно расширены и персонифицированы по полу и возрасту. Самая насыщенная программа - для женщин 45 - 50 лет, когда велики шансы выявить распространенные онкологические заболевания на ранних стадиях: рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак. Также в 45 лет предусматривается гастродуоденоскопия для всех граждан. Для мужчин в пяти возрастах (в 45, 50, 55, 60 лет и в 64 года) проводится анализ на простат-специфический антиген для выявления риска рака предстательной железы.

Страховые представители страховых медицинских организаций осуществляют приглашение на диспансеризацию и полное сопровождение своих застрахованных при получении профилактической и медицинской помощи. Для удобства граждан организовано проведение диспансеризации в поликлиниках в вечерние часы и по субботам.

С графиком работы медицинских организаций, проводящих профилактические мероприятия, можно ознакомиться на сайте ТФОМС АК - www.tfoms22.ru.

Также с вопросами о прохождении диспансеризации и профосмотров, видах обследований и онкоскринингов в том или ином возрасте можно обратиться к страховому представителю СМО или проконсультироваться по телефону горячей линии ТФОМС Алтайского края: 8-800-775-8565.

ИСТОЧНИК KP.RU

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