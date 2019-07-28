Уже не "ласковый убийца": каждый двадцатый барнаулец болен гепатитом C

Накануне Всемирного дня борьбы с гепатитом (отмечается 28 июля) специалисты проанализировали, как часто анализы на гепатиты B и C дают положительные результаты. Исследования проводились в Новокузнецке, Красноярске, Владивостоке, Новосибирске, Томске, Иркутске, Барнауле и Омске. И вот к какому выводу пришли.

Чаще других гепатит C обнаруживают у жителей Владивостока – 8,1%. Реже всех у жителей Иркутска – 4,1%. В Барнауле заболевание диагностировано у 4,9%.

- Если масштабировать эти цифры на население столицы Алтайского края (632 тысячи по данным Росстата), то получится порядка 31 тысячи человек. А это каждый двадцатый человек, - сообщили в лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь».

Ситуация с гепатитом B складывается иначе. Барнаульских пациентов с таким диагнозом меньше, чем с гепатитом С – 2,6% (данные на 20 тысяч человек, сдавших анализы в 2018 году). Больше всего заболевших гепатитом В в Красноярске – 2,6%, меньше опять же в Иркутске – 1,1%.

Главврач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков поясняет, что маркером вируса гепатита С служат антитела. И они обнаруживаются не только у больных, но и тех, кто уже переболел - порядка 20-25% здоровых людей являются носителями антител. А вот с гепатитом B проще: если находят структуру вируса, значит пациент болен именно сейчас.

К тому же признаки гепатита B чаще всего пациент может заметить сам: пожелтение кожи, глазных яблок и другие симптомы. А вот гепатит C в основном проходит бессимптомно, поэтому раньше его называли "ласковым убийцей”. К счастью, сейчас "убийца" успешно лечится и не представляет собой такой опасности, как раньше.

Тем не менее, нужно быть осторожными - гепатит может подстерегать везде, где есть прямой контакт с кровью и инструменты специально не обрабатываются (по программе защиты «АнтиСПИД - антигепатит»). Например, в тату-салонах, у мастеров маникюра и татуажа и так далее. Поэтому медики советуют проходить тесты на гепатит раз в год.

- Количество заболевших уже долго находится примерно на том же уровне. Утверждать, что в России разгорелась эпидемия, нельзя, - отмечают в клинике «ИНВИТРО-Сибирь».

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