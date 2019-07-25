Барнаул задыхается не только в смоге, но и в пробках

По утрам в Барнауле наблюдаются необычайно длинные и долгие пробки. Город «задыхается» в заторах, как и в смоге от лесных пожаров. Например, 25 июля наиболее загруженной магистралью стали Змеиногорский тракт и Красноармейский проспект в сторону центра. По данным Яндекс.Терминала, уровень загруженности составил 6 баллов.

Где дольше всего стоит движение

Основные пробки скапливаются на следующих участках:

- 3.2 км на Змеиногорском тракте от санатория Обь до пер. Кауфмана. 25 июля пробка продержалась 2 часа 20 минут;

- 2 км на проспекте Ленина от Северо-Западной до Профинтерна. 25 июля пробка продержалась 2 часа 20 минут;

- 1.3 км на улице Советской Армии от Телефонной до Павловского тракта. 25 июля пробка продержалась 1,5 часа.

На данный момент продолжается пробка на Змеиногорском тракте, что необычно для данного времени суток. Движение затруднено по четной стороне от пер. Карева до пер. Кауфмана, а по нечетной от ул. 6-й Нагорной до ул. Ломоносова. Некоторые даже объезжают пробку через лес.

Объезд пробки.Фото: Анастасия Корягина

А 24 июля на проспекте Ленина в течение 7,5 часов держалась пробка длиной 2 км от ул. Северо-Западной до ул. Профинтерна. На Комсомольском проспекте пробка длиной 1,2 км от ул. Партизанской до ул. Молодежной держалась 5 часов 40 минут.

Люди недовольны

После перекрытия основных магистралей начались трудности с движением на второстепенных улицах. По утрам и вечерам «красным» на карте пробок подсвечиваются ул. Молодежная, Партизанская, Пролетарская, Анатолия, Гоголя и другие, пересекающие проспект Ленина, а также проспект Комсомольский.

Пробку на Змеиногорском тракте и ул. Аванесова объезжают по улицам Челюскинцев, Мамонтова, Денисова и Фомина. Жители нагорной части города начали жаловаться в соцсетях на обилие машин.

«Тут бегает много детей, люди ходят по краю проезжей части за неимением пешеходных дорожек. И теперь еще сплошной поток машин - создается опасность для жизни и здоровья людей. Водители, пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны при проезде данной улицы!», - написал в паблике Barnaul 22 барнаулец Григорий Клочихин.

Машины объезжают пробку по ул. Денисова. Фото: Григорий Клочихин в Barnaul 22

С чем связан «затык»

Связано это с работами на сетях «Барнаульского водоканала» и Сибирской генерирующей компании.

В частности, с 23 июля ведется модернизация коллектора на ул. Аванесова, а с 21 июля перекладывают коллектор на ул. Чкалова.

Из-за ремонта временно перекрыли движение по нечетной стороне пр. Ленина от ул. Димитрова до ул. Чкалова и по четной стороне от ул. Партизанской до ул. Чкалова. Также ограничили движение по одной полосе на нечетной стороне ул. Аванесова.

Работы на проспекте Ленина завершат 4 августа, на Аванесова движение будет ограничено до 12 августа.

Ограничение движения на ул. Аванесова.Фото: Анастасия Корягина

На время проведения ремонта с 22 июля по 4 августа изменили очередность проезда транспортных средств на пересечениях проспекта Комсомольского с ул. Партизанской и ул. Димитрова с проспектом Социалистическим. Движение автобусов организовали в объезд по проспектам Комсомольскому и Социалистическому, движение троллейбусов - до площади Победы.

Также с 24 по 31 июля включительно ограничили движение транспорта по всей ширине проезжей части в районе дома по адресу: ул. Глушкова, 34. Там ведут ремонтные работы на теплосетях сотрудники компании СГК. Общественный транспорт по этой улице не ходит.

Пробка на пр. Ленина.

Где еще ограничат движение в Барнауле

С вечера 26 июля до утра 1 августа перекроют участок ул. Пионеров по всей ширине проезжей части в районе остановки «Площадь Текстильщиков» и жилого дома по проспекту Калинина, 7а. Это связано с перекладкой теплосетей.

С 4 по 18 августа будут идти работы по реконструкции коллектора на проспекте Комсомольском в районе пересечения с ул. Чкалова. В этом месте закроют движение всех видов транспорта. Объезжать участок можно будет по проспекту Ленина и пер. Некрасова.