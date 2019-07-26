Продажи автомобилей в Иркутске и Барнауле растут: причем тут лизинг?

На начало года сибирский автопарк достиг 6,7 млн легковых автомобилей, самыми популярными среди которых стали «Лады» и «Тойоты». Помимо физических лиц приобретают их и компании, о чем свидетельствует рост корпоративных продаж. В Иркутске это главным образом легковушки и легкий коммерческий транспорт (+10%), а в Барнауле – грузовики (+25%). Разберем, каким образом сегодня местные предприятия обновляют свои флиты и за счет каких средств – собственных, кредитных или лизинговых.

Lada и КамАЗ в отрыве

Наибольшим спросом в сегменте легковых автомобилей у юридических лиц Барнаула пользуется Lada с долей 18%, на втором месте – корейская Hyundai (12,6%). А вот в Иркутске Lada уже на втором месте (8,3% от всех проданных машин), уступая пальму первенства Тойоте (20,3%). Среди грузовиков в обоих регионах лидер неизменен: 34,8% проданной техники в Барнауле и почти 32% в Иркутске – наши КамАЗы.

Как видно, компании малого и среднего бизнеса (МСБ) по большей части предпочитают отечественные марки и модели, собранные на территории РФ. Так, «Ладе» по итогам 1-го полугодия удалось продемонстрировать 2-процентный рост (всего в стране было продано чуть более 174 тысяч автомобилей с ладьей на радиаторной решетке), даже несмотря на стагнацию рынка в целом. Если говорить о моделях, то лидирует Granta (40%), за которой следует Vesta, демонстрирующая 12-процентный рост продаж (не только корпоративных). Цена, комплектация и доступность технического обслуживания – именно эти критерии чаще всего называются компаниями МСБ в числе предопределяющих выбор транспорта.

Когда покупка назрела

Любой компании по мере роста бизнеса требуется автомобиль. Для руководства это, как правило, седаны, а для решения задач компании, например для перевозки грузов, – легкий коммерческий и грузовой транспорт. Но, как мы знаем, транспортное средство со временем теряет товарную стоимость. Поэтому приходится обновлять автопарк или пополнять его новыми моделями за счет собственных или кредитных средств, а также лизинга.

Причем это в равной степени касается и премиального сегмента легковых автомобилей. В том же Барнауле и Иркутске доля корпоративных продаж Lexus в 2018 году составила 5% и 3% соответственно, то есть компании не отказывают себе в приобретении статусных машин, которые, если смотреть по стране в целом, в июне прибавили 2% по сравнению с прошлым годом.

За наличку, в кредит или лизинг?

Когда компания принимает решение обновить автопарк, совершенно ожидаемо возникает вопрос, за счет каких средств совершать покупку. А если необходимо не одно, а несколько транспортных средств, вплоть до десятка единиц техники? Существует три варианта. Первый – это наличные средства. Конечно, если в обороте компании их в достатке, можно отложить на сделку. Но зачастую предприниматели не готовы идти на такой шаг, так как из этих средств платится зарплата и налоги, закупается сырье.

Что касается автокредита, то нужно понимать несколько аспектов, которые могут возникнуть. Это один из легких способов для юрлица совершить покупку. Но лишь в том случае, если установлен кредитный лимит на компанию, который еще не выбран. В малом и среднем бизнесе такое встречается редко – это все-таки прерогатива крупных компаний. Да еще уйдет немало времени, пока автокредит одобрят, – около двух-трех недель.

Альтернативой кредита для МСБ выступает лизинг автомобилей – долгосрочная аренда транспорта с возможностью выкупа по истечении срока договора по остаточной стоимости. При этом залоговое обеспечение, которого у предпринимателей может и не быть либо оно не подойдет по уровню ликвидности в банке, не требуется. И это одна из главных причин, почему при разговоре о корпоративных продажах легкового, легкого коммерческого и грузового транспорта речь неизменно идет о лизинге. Более того: около 60% в общем объеме продаж юридическим лицам – лизинговые сделки. Еще 40% распределяются между автокредитами и покупкой за собственные средства компании.

Помимо залога в случае автокредитования в ход пойдет и оценка платежеспособности клиента. Но не все компании могут ее пройти, поскольку сильно закредитованы, так что еще один кредит будет для них попросту опасен, посчитают в банке. В лизинге таких проблем нет: автомобиль остается на балансе лизинговой компании. Впрочем, как и при автокредите, с той лишь разницей, что в лизинг он вам достанется за один день и без залога.

Давайте подробно разберем, что еще делает лизинг столь привлекательным.

Ускоренная амортизация vs. Потеря товарной стоимости

Мы уже упоминали, что автомобиль в процессе эксплуатации быстро утрачивает товарную стоимость. Если компания приобретает машину в лизинг, можно применить метод так называемой ускоренной амортизации. По сути, он является одним из главных преимуществ лизинга, поскольку позволяет гораздо быстрее уменьшать остаточную стоимость автомобиля. Что в свою очередь положительно сказывается на налоговых начислениях – уменьшается налог на прибыль. К тому же предприятие получает возможность вернуть НДС со всего объема лизинговых платежей, которые, как и аванс, включены в себестоимость автомобиля. При автокредитовании такие преимущества априори отсутствуют.

Скидка от автопроизводителя решает все!

Банки и автосалоны часто предоставляют скидки на новые автомобили. Но не всем – в первую очередь физическим лицам. Но бизнес не остался обделенным. Лизинговые компании договариваются с автопроизводителями по «оптовой» цене на закупку автомобилей сразу на весь пул своих клиентов. Таким образом, у компании появляется возможность получить максимально возможную на рынке выгоду. Например, до 8% она доходит при покупке новых автомобилей марки Volkswagen по программе лизинговой компании «Газпромбанк Автолизинг», которая недавно вышла на рынок Барнаула и Иркутска. Она же скинет 7% с цены внедорожника Chevrolet Niva. А недавно «Газпромбанк Автолизинг» договорился с «Jaguar Land Rover Россия» о предоставлении скидки на приобретаемые в лизинг автомобили британских марок размером 4% – речь о сотнях тысяч рублей.

Сроки поджимают

Какие сроки рассмотрения заявки действуют при автокредитовании, мы уже описали выше. Сравним их с автолизинговыми. И сразу сюрприз – всего за один день можно оформить автомобиль в лизинг! Особенно такая опция важна индивидуальным предпринимателям и компаниям малого и среднего бизнеса, у которых отсутствует большой штат юристов, бухгалтеров и финансистов на ведение дел. В специально созданный Автомаркет регулярно стекаются все актуальные предложения по моделям в наличии у российских дилерских центров – машин на любой вкус и кошелек в базе около 170 тысяч! В ней же можно сравнить модели, сделать мгновенный и наглядный расчет в онлайн-калькуляторе, поняв размер авансового и ежемесячного платежей с учетом требуемого срока финансирования. Если все устраивает, тут же отправляется заявка в лизинговую компанию, на основе которой менеджер подготовит индивидуальное коммерческое предложение. Подписать договор с помощью ЭЦП и загрузить пакет документов опять же можно на сайте Автомаркета. Первая встреча с лизинговой компанией происходит при передаче ключей в автосалоне, а весь описанный процесс займет один день!

Вывод

Юридические лица (и Иркутск с Барнаулом тут не исключение) все больше стали использовать автолизинг для пополнения и обновления своего автопарка. Причем, согласно данным агентства «Эксперт РА», половина лизинговых сделок в 2018 году (48%) пришлась на компании МСБ. Решиться использовать именно лизинговые инструменты для будущих сделок бизнесу помогает ускоренная амортизация транспортных средств, отсутствие залогового обеспечения, оптимизация налогов и возврат НДС, а также скидки от автопроизводителей.