2019-07-24T13:51:52+03:00
Общество

В Барнауле больше не будет бумажных проездных

Тариф «Льготный» с августа переводят на электронную систему оплаты
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Тариф «Льготный» с августа переводят на электронную систему оплатыТариф «Льготный» с августа переводят на электронную систему оплаты
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С августа в Барнауле перестанут выпускать бумажные проездные. Это последний шаг цифровизации, которая началась еще в конце 2016 года. Восемь из девяти тарифов уже переведены на электронную систему оплаты. С августа к ним прибавится и тариф «Льготный». Новую электронную транспортную карту федеральные и краевые льготники Барнаула могут оформить с 15 июля.

Как оформить карту

Для получения электронной карты понадобится паспорт и свидетельство, подтверждающее право на льготу. С этим перечнем нужно прийти в любое отделение «Почты России». Специалисты МУП «Центртранс» несколько раз подчеркнули, что специально ехать для этого на главпочтамт совсем не обязательно.

Первый раз карту «Льготная» оформят бесплатно, их выдача началась 15 июля. Активируется она первым платежом - пополнением счета на 330 рублей.

- Виды транспорта, на который будет действовать карта «Льготная», остаются прежними - автобусы большой и средней вместимости, электротранспорт и часть маршруток, - рассказывает директор МУП «Центртранс» Юлия Дорохова.

Если карта будет утеряна или повреждена, придется заплатить 100 рублей за ее перевыпуск. Восстановить карту можно только в отделении «Центртранса» по адресу: пр. Ленина, 6, оформив письменное заявление. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, неисправную льготную транспортную карту. Повторно оплачивать месяц пользования при утере не нужно - сведения о предыдущей оплате остаются в базе данных.

Как пользоваться

В отличие от других тарифов с «Льготной» картой ездить на общественном транспорте можно неограниченное количество раз. Чтобы упростить систему расчета, на обратной стороне карты будет указано имя льготника. Еще одно удобство карты в том, что ее можно использовать только в те месяцы, когда она нужна. Если льготная карта нужна в августе, но не понадобится в сентябре, то ее можно просто не продлевать. Ее повторная активация пройдет платежом в почтовом отделении за следующий месяц - если это октябрь, то с 15 сентября до 5 октября. Примечательно, что при желании льготникам можно выбрать тип карты - они могут использовать и обычную карту, и браслет.

Чтобы оплатить проезд, нужно приложить карту к терминалу - в ней находится чип, который зафиксирует проезд. После этого кондуктор выдаст пассажиру распечатанный билет. Но не стоит забывать, что нужно иметь при себе документ, подтверждающий право на льготу, ведь транспортная карта действительна только при его предъявлении.

Важно!

Льготная транспортная карта является многоразовой, приобретается она однократно и может использоваться неограниченное количество раз в отличие от бумажного проездного. Карту нужно активировать (с помощью пополнения баланса) на календарный месяц, в котором пользователь планирует совершать поездки. Если в какой-то месяц житель города не планирует пользоваться общественным транспортом, он может не пополнять карту на этот месяц.

Подсказка «КП»

Кто может пользоваться новой картой

В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 20.03.2017 № 91 «О порядке предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан» право на такую карту имеют следующие категории граждан:

- федеральные льготники - инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации - «чернобыльцы», «семипалатинцы» и другие);

- краевые льготники - ветераны труда Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий;

- лица, сопровождающие детей-инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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