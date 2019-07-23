Барнаулец хочет замуж за Бузову

Алтайский блогер Сергей Солванов подал заявку на участие в новом проекте на ТНТ «План Б». Мужчина хочет побороться за сердце Ольги Бузовой.

В 2018 году на популярном телеканале прошел проект «Замуж за Бузову». Теперь зрителей ждет продолжение свадебной эпопеи, но уже в другом формате. В новом шоу «План Б» примут участие сразу две российские звезда - Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Они будут искать того и ту, с кем наконец-то смогут создать семью, пишут на сайте «ТНТ».

Так попытать удачу решил и алтайский блогер. На сайте телеканала он заполнил анкету на участие в шоу. Теперь ждет, возьмут ли его в женихи Бузовой.

- Подал заявку, потому что все в жизни нужно попробовать, - говорит Сергей Солванов.

Блогер также добавил, что участие в подобном шоу - это хороший старт для того, чтобы о нем узнало больше людей. А вот попасть в шоу-бизнес Сережа не планирует. «Это не мое», - сказал он в разговоре корреспонденту «Комсомолки».

К слову, кастинг в «План Б» завершился 4 июля, а ответ алтайскому блогеру так и не выслали. Скорее всего, Солванов не прошел, но такой исход его ничуть не расстроит.

- Мне все равно. И без этого внимания и популярности с лихвой хватает, - добавил Сергей.

Напомним, в прошлом месяце в социальных сетях бурю неоднозначных эмоций набрал ролик Солванова, в котором он привел в порядок одинокого старика. 72-летнего Аверьяна Макарыча из села Ельцовка Сергей отмыл, подстриг и накормил. Позже он продолжил помогать пенсионеру продуктами. А не так давно стало известно, что в ближайшее время Аверьян Макарыч переедет в дом престарелых. Пока ему приходится жить в стареньком доме соседа, где нет ни света, ни воды, ни даже печки.

К слову, Ольга Бузова, сердце которой хотел покорить Солванов, 13 июля прилетала в Алтайский край. Популярная певица дала концерт на озере Яровое. Своим визитом и встречей с поклонниками Ольга осталась очень довольна.

- Я благодарна судьбе, что у меня есть возможность дарить вам свою любовь и музыку, а также открывать для себя самые живописные места нашей необъятной страны, - написала певица в своем профиле после выступления.

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