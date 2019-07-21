Мужчина спас ребенка-инвалида из горящего дома

Чудо – не иначе произошло 16 июля в селе Майма Республики Алтай. Мужчина увидел пожар в доме соседки и бросился спасать ее внука-инвалида.

- В тот день мы с супругой ехали домой и не доезжая еще этого дома я издалека заметил дым, - вспоминает Андрей Саушкин – тот самый отважный сосед и по совместительству оперативный дежурный ФГУП «ОХРАНА» Росгвардии Республики Алтай. - В тот момент я про себя подумал, что кто-то затопил баню. А когда уже подъехали ближе увидел, что с окна валит дым.

Мужчина сказал супруге чтобы та звонила в пожарную часть, а сам побежал в ограду. Входная дверь на тот момент горела открытым пламенем. Зайти в дом не представлялось возможным. Со всех щелей валил густой черный дым, видимо горел пластик. Через пару мгновений заметил и хозяйку дома Наталью Королеву. Она возвращалась от соседей напротив.

Горевший дом в селе МаймаФото: скриншот видео

- Я у нее спрашиваю: «У вас дом горит? Что вы там делаете? Где у вас внук?», - говорит мужчина.

А мальчик оказался запертым в горящем доме. Спокойно смотрел телевизор, когда все произошло.

- Я ребенка никогда одного не оставляла. Он всегда был со мной. Я и сейчас-то ушла к соседке всего на три минуты, чтобы мне помогли в газонокосилку леску заправить, траву покосить. А мне уже соседи кричат, что дом горит. Прибежала, а дверь в огне – внутрь не зайти, люди вокруг бегают, - рассказывает женщина.

Сначала мужчины разбили одно окно. Андрей забрался внутрь, стал звать мальчика. Он откликнулся, но сказал, что не может подползти. Боится. Разбили другое.

- Я ему снова говори: «Ползи к окну по полу, только не вставай!». А он опять: «Я не могу». Попросил его хотя бы чуть-чуть проползти. Потом увидел его руку. Поднял, он на подоконник встал коленями, а тут мы его аккуратно вытащили, чтобы не порезался о стекло, - продолжает Савушкин.

Горевший дом в селе МаймаФото: скриншот видео

После этого мальчика передали бригаде скорой помощи. Врачи диагностировали у него угарным газом в легкой степени. На несколько дней его поместили в республиканскую больницу. Сейчас его бабушка просит помощи в восстановлении дома. Огонь почти полностью уничтожил веранду и повредил кровлю. Самостоятельно женщина не сможет оплатить ремонт, так как одна с трех лет воспитывает внука.

Как рассказывают в пресс-службе республиканского МЧС, Наталья Григорьевна забрала к себе внука после смерти его мамы. Все эти годы она делала все, чтобы ребенок с особенностями развития ни в чем не нуждался.

- Он всегда рос в чистоте и порядке, бабушка его красиво одевает, вкусно кормит. Мальчик не может посещать школу, обучение он проходит на дому. Работники соцзащиты хорошо отзываются об этой семье. Он заметно прогрессировал в своём развитии, даже участвовал в мероприятиях, организованных для детей с особенностями здоровья, - сообщают в ведомстве.

Наталья Королева просит помощи у неравнодушных людейФото: скриншот видео

Погорельцы очень надеются на помощь неравнодушных людей, ведь скоро начнется учебный год, а мальчик занимается дома и комфортные и самое главное безопасные условия ему просто необходимы. Также женщина не откажется от помощи рабочих рук – надо разобрать сгоревшие конструкции, вытащить уцелевшие вещи.

Узнать о помощи можно по телефону 8-963-511-29-46 (Наталья Королева).