Фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!»-2019: программа праздника

Наконец то! Что уж греха таить, весь честной народ ждет фестиваль вареника целый год! Ведь это самый вкусный, самый веселый и красочный праздник, который проходит на Алтае каждое лето. В этом году «Всэ будэ смачно!» будет проводиться уже в пятый раз! Состоится он 20 июля в Романовском районе в местном парке.

В программе фестиваля - дегустация вареников, эстафеты, аукционы, выступления творческих коллективов, солистов, народных ансамблей украинской песни из регионов Сибири и Алтайского края, квест, работа фотозон, аттракционов и детской площадки.

Программа фестиваля вареников

12.00 - Торжественное открытие VФестиваля вареника «Всэ будэ смачно!»

12.10-13.00 - Парад участников фестиваля, массовый флешмоб «Нам пять! Будем зажигать!»

13.00 - Начало работы «Вареничного хуторка»: на площадке будет установлено более 20 палаток.

14.00 - Самый большой вареничный торт к юбилею «Нам пять! Варениками можно злоупотреблять!»

14.00 – Начало работы смотровой площадки необычных вареников и композиций «Вареничный рай»

15.00 - Вареничное дефиле «ВареникStyle»

15.30 - «Вареничный баттл» (участниками станут лучшие повара и мастера района, лепка вареников вручную, с использованием варенницы).

14.00 - Турнир по боксу и самбо на получение премии Фестиваля

16.00 - Юбилейная лотерея «ВареникЛот» (призы от производителей и спонсоров фестиваля)

16.30 - Награждение участников фестиваля

17.00 - Закрытие праздника

Что еще будет интересного

- Соревнования по скоростному поеданию вареников, вареничные эстафеты, гадания, аукционы и др.

- Ярмарка сувенирной продукции «Сувенир на память»

- Поляна детских игр и забав: квест «На юбилее у Вареника», вареничные шахматы, конкурсы, мастер-классы, творческие мастерские, аттракционы

- Фотозона «Нам пять! По 100 кадров всем заснять!»,

- Битва вареников «Вареник&Эксклюзив» по номинациям:

- «Семейное блюдо вареников»

- «Папа может» (вареники приготовленные мужчинами)

- «Юный лепщик» (дети до 14 лет)

- «За верность традициям» (национальный колорит)

- «Вареник к юбилею»

- Площадка «Вареник желаний» - проведи ритуал и стань удачливым

Кстати

На фестивале будут представленывареники с более чем 50 разными начинками. Каждый пятый вареник с - сюрпризом!

Справка "КП"

В прошлом году на IV фестивале вареника налепили и съели 950 кг вареников с 50 начинками (в 2017 – 568 кг, в 2016 году – 300 кг). Подсказка

Доставка на фестиваль

Алтайские турфирмы предлагают доставку на фестиваль. Выезд – утром, возвращение – вечером.

Алтайский Дом туризма

Тел. (3852) 52-93-94.

Стоимость: 1200 руб/взрослый, 1100 руб/детский (до 12 лет включительно)

Возрождение-Тревел

Тел. (3852)500-015, 8962-792-29-37

Стоимость: 1200руб/взрослый, 1000 руб/детский (до 12 лет)

Охота

Тел. (3852) 368-401.

Стоимость: 1200руб/взрослый, 1000 руб/детский (до 12 лет)

Турфирма Вояж Павловск

Тел. 8-905-982-47-70, (38581) 2-27-82

Стоимость: 1200 руб/чел. Дети до 3 лет бесплатно.

Сириус Тур

Тел. (3852) 229-088, 8923-714-11-57.

Стоимость: 1100 руб/ чел