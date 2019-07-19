Барнаульцы не могут подключиться к центральному водопроводу

Построив на барнаульской улице Правый берег Пруда дома, их хозяева и представить не могли о проблемах, которые их ждут. Уже не первый год они не могут подключиться к центральному водоснабжению. Жалуются, что Водоканал отказал им в обслуживании. В истории разбирался корреспондент «Комсомольской правды».

Проблемный район

Как сообщил житель одного из частных домов, который остался без воды, он обращался в Барнаульский Водоканал уже два раза. В далеком 2012 году жильцы получили первый отказ, этим летом – еще один. Все это время они пользуются собственной скважиной.

- Нам сказали, что Водоканал не обслуживает этот участок. Посоветовали даже подключиться нелегально за свой счет, а потом заплатить штраф Водоканалу за незаконную врезку. Мол, таким довольно странным путем проблема будет решена, - рассказал Владимир Е.

В то же время Водоканал постоянно ведет работу по выявлению «самовольщиков», проводятся специальные рейды. Нелегал, подключившийся к сетям, должен будет заплатить штраф, размер которого определяется типом трубы, к которой он подключился. Штраф за незаконное подключение может превышать 50 тыс. рублей.

Частный район – частная сеть

За ответом на вопрос: «Как такое вообще может происходить?» корреспондент обратился к сотруднику барнаульского водоканала, который в курсе данной проблемы.

Как выяснилось, ведомство в принципе не может отказать в подключении или обслуживании. Кроме ситуаций, когда трубы принадлежат не Водоканалу. Но, как сообщили в организации, к воде жильцов все же могут подключить. Жалоб на слабый напор воды в том районе нет, осталось лишь уладить юридические вопросы.

- По второму обращению, которое было в июне этого года, заказчику прислали разъяснительное письмо 28 июня 2019г. о возможности подключения к водопроводной сети, проходящей по ул. Правый берег Пруда. Учитывая, что данная сеть на обслуживание водоканалу не передана, жителю предложили обратиться к владельцу указанной сети водопровода для получения согласования подключения. После предоставления письменного согласования владельца сети водоканал подготовит договор о подключении с приложением условий подключения, - сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Наталья Эргардт.

Что делать в таких случаях

Так как в частном секторе система водоотведения была проложена самостоятельно местными жителями, Водоканал направляет желающих подключиться к собственникам трубы. Как правило, ими являются соседи, которые коллективно собирали деньги на прокладку сетей. С ними и нужно составить договор с подписью сторон. После этого предоставить документ в Водоканал и получить техусловия по врезке в сеть.

Топоплан геодезистовФото: БОРЗОВ Денис

Следующий этап - прокладка дополнительных труб, которые «подведут» воду к новым домам. Подобным монтажом занимается как сам Водоканал, так и целый ряд частных предпринимателей, к которым можно обратиться. Оперативнее получится, если обратиться к горводоканалу, но все зависит от желания заказчика. После всех работ устанавливается счетчик, по которому производится расчет.

А как же ремонт

Если на такой частной трубе происходит порыв, водоканал останавливает поставку воды и сообщает в администрацию города. Чиновники отправляют запрос обратно в ведомство, чтобы сотрудники произвели ремонт. Как сообщил источник «КП»- Барнаул», обычно восстановительные работы проводят в течение нескольких часов. Для сравнения, раньше трубы ремонтировать приходилось жильцам за свой счет.