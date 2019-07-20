2019-07-20T05:00:15+03:00
Общество

Барнаульский шахматист о жизни в Америке, Макдональдсе и турнирах

Чемпион Сибири по блицу Алексей Сорокин в январе переехал в США
Юлия ЕВГРАФОВА
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Алексей СорокинАлексей СорокинФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Талантливый шахматист из Барнаула Алексей Сорокин полгода назад переехал учиться в техасский город Лаббок. На летние каникулы он приехал в гости к родным и друзьям в Барнаул. 19-летний студент в интервью с «Комсомолкой» рассказал о тоске по родине и своих планах на будущее.

- За это время, которое провели в Америке, какие плюсы и минусы для себя открыли?

- Главный плюс в университете - это довольно молодые преподаватели, увлеченные своим делом. Также, в начале семестра по каждому предмету раздают подробнейший учебный план, в котором полностью расписаны система оценивания, требования, штрафы за пропуски. Что касаемо проблем, то главная - все говорят по-английски. За полгода я, конечно, подтянул свой уровень, но всё ещё есть определённые трудности. Так же столкнулся с проблемой бюрократии. Часто приходилось несколько раз звонить или приходить лично, чтобы люди начали решать вопросы.

- Алексей, а что больше всего удивило в Штатах?

- Я думал, что в США многие едят в Макдональдсе. Не знаю как в других штатах, но в Техасе популярны совсем другие сети фастфуда. Такие как Чипотле и Чикфиле. Там более натуральная и вкусная еда. А в Макдональдсе в США я так ни разу и не поел.

- Вы учитесь на программиста. Окончили первый курс?

- Чёткой градации по курсам там нет. Можно начать учёбу с сентября или января и самому выбрать, с какой интенсивностью учиться. Так как я начал с января, то проучился только 1 семестр первого курса.

Барнаулец полгода прожил в Америке Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаулец полгода прожил в АмерикеФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Скучаете по родине?

- Да, конечно. Очень скучал по родителям и друзьям. Когда я приехал в США, у меня там не было знакомых, но постепенно нашёл себе друзей.

- В Америке вы продолжаете заниматься шахматами. Где уровень выше?

- Я получаю шахматную стипендию, с помощью которой оплачиваю обучение и проживание в США, и поэтому я обязан играть за команду университета в различных студенческих соревнованиях. Я считаю, что уровень студенческих шахмат в США выше, чем в России, так как там учатся студенты со всего мира. Например, на студенческом чемпионате США в Сент-Луисе я сыграл с гроссмейстерами из Канады, Польши, Армении, Греции и Голландии.

- Расскажите о планах на ближайшее будущее

- В августе сыграю на турнире в Санкт - Петербурге и оттуда полечу в США. Там буду продолжать учиться и заниматься шахматами. В планах несколько турниров в Техасе, главный студенческий турнир в Северной Каролине и тренировочные поездки во Флориду и Мексику.

Чемпион Сибири по блицу Алексей Сорокин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Чемпион Сибири по блицу Алексей СорокинФото: из личного архива героя(ев) публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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