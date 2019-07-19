2019-07-19T10:35:33+03:00
Общество

В Барнауле поселились магические котики

Художественный музей приглашает на выставку «Коты для умножения доброты»
Марина КОЧНЕВА
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Выставка питерского художника Юрия Люкшина проходит в БарнаулеВыставка питерского художника Юрия Люкшина проходит в БарнаулеФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Хотите повысить настроение? Ступайте в Алтайский художественный музей. Там вас встретят хвостатые и полосатые, рыжие и черные, трогательные и залихватские мурлыки. «Коты для умножения доброты» от питерского художника Юрия Люкшина растопят сердца с легкостью знаменитого друга Шрека. Помните знаменитую сцену мультика - суровые стражники, глядя на глаза рыжего хитрюги аж застыли от умиления.

Картина с выставки Юрия Люкшина «Коты для умножения доброты» Фото: Олег УКЛАДОВ

Картина с выставки Юрия Люкшина «Коты для умножения доброты»Фото: Олег УКЛАДОВ

Ну а как не умилиться, глядя на пушистую душечку, которая под кружевными занавесками ждет дружка. Может, кота Ваню, который на другой картине куда-то бредет. Или огненного желтого котяру, сверкающего как Луна, или усатого Хана с повелительным взглядом - у всех котов вой нрав, свой характер.

Выставка картин «Коты для умножения доброты» будет проходить до 8 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка картин «Коты для умножения доброты» будет проходить до 8 сентябряФото: Олег УКЛАДОВ

Маленькая школьница Марианна, очаровавшись серым и чуть растерянным котом Петриком, оставила отзыв: « Я ему ставлю 100 баллов!!! Желаю ему 100 % молока, вкусной сосиски и большого количества мышей». Девочка даже нарисовала стол с бутылкой молока, мышкой и сосиской.

Выставка питерского художника Юрия Люкшина проходит в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка питерского художника Юрия Люкшина проходит в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

По секрету, коты-симпатяги умножают не только доброту. Не зря у древних славян кот Люб был охранителем брачного ложа. Его всячески приманивали и приваживали. По словам сотрудников музея, у котиков с удовольствием фотографируются влюбленные парочки. Особенно у картины, где сладкая мур-парочка держит сердечко с надписью «Я без ума от тебя!».

Выставка картин «Коты для умножения доброты» будет проходить до 8 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка картин «Коты для умножения доброты» будет проходить до 8 сентябряФото: Олег УКЛАДОВ

В отдельном зале представлены забавные «КотыМалевича» - это парафразы поздних работ великого русского авангардиста: кот – черный квадрат, красные коты и другие.

Экспозиция будет открыта до 8 сентября по адресу: ул. Максима Горького, 16. Телефон для справок: (3852) 50-22-24.

Выставка картин «Коты для умножения доброты» будет проходить до 8 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка картин «Коты для умножения доброты» будет проходить до 8 сентябряФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка картин «Коты для умножения доброты» будет проходить до 8 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка картин «Коты для умножения доброты» будет проходить до 8 сентябряФото: Олег УКЛАДОВ

«КотыМалевича» - это парафразы поздних работ великого русского авангардиста Фото: Олег УКЛАДОВ

«КотыМалевича» - это парафразы поздних работ великого русского авангардистаФото: Олег УКЛАДОВ

«КотыМалевича» - это парафразы поздних работ великого русского авангардиста Фото: Олег УКЛАДОВ

«КотыМалевича» - это парафразы поздних работ великого русского авангардистаФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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