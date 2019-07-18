В Барнауле мужчина устроил «шоу», требуя освободить своего брата из тюрьмы

Вечером 18 июля в барнаульской пятиэтажке по ул. Северо-Западной произошло ЧП. Нетрезвый мужчина вылез с балкона 5 этажа на карниз и стал требовать вызвать прокуратуру и следственные органы. Он утверждает, что его брата пытают в тюрьме.

На место прибыли экипажи спасателей МЧС, скорой помощи и полиции. В квартире находится пожилая мать бунтаря, она то и пустила спасателей в дом. Увидев это, мужчина спустился на этаж ниже, чтобы они не смогли до него добраться.

Фото Алины Бушиной

К этому времени у дома собралась целая толпа зевак. Спасатели растянули на земле «куб жизни», чтобы предотвратить травмы, которые мужчина мог получить при падении.

Как стало известно, что «митингующий» поссорился с матерью и решил во что бы то ни стало привлечь внимание журналистов к ситуации со своим братом. На данный момент официальной информации о том, действительно ли его родственник находится в местах заключения, нет.

Фото предоставлено очевидцамиФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

Все закончилось довольно благополучно. Как сообщают очевидцы, спасатели через окно балкона 4-го этажа, выбрав удачный момент, затащили мужчину внутрь квартиры. Из пятиэтажки его вывели сотрудники полиции и отвезли в отдел.