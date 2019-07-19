Шума будет много: в барнаульском парке пройдет фестиваль автозвука

В краевой столице в субботу, 20 июля, будет определяться владелец самых устойчивых барабанных перепонок. Самый громкий автомобиль будут определять из десятков участников с Алтайского края и соседних регионов.

Мы наваливаем бас

В парке «Арлекино» уже принято проводить громкие и жаркие автомероприятия. На этот раз здесь состоится одно из самых масштабных событий для любителей автозвука в крае – фестиваль STREET BASS. Самые громкие автомобили будут разрывать уши участников, зрителей и судей, начиная с 9 утра. В это время начнется регистрация участников, официальная часть соревнований начнется в 13 часов. Стоимость участия – 200 рублей, зрители могут прийти бесплатно. Фишкой фестиваля этого года стали самые громкие проекты автостудий Барнаула и Новосибирска, которые будут представлены на отдельной площадке.

- Каждый, кто имеет в машине динамики и сабвуфер, может подать заявку на участие в соревнованиях и получить шанс на победу, а также выиграть призы от спонсоров, но у нас уже есть предполагаемые лидеры с многолетним стажем, - рассказал организатор фестиваля автозвука Александр Миронов.

Призы получат не только участники, но и зрители, для них организаторы проведут несколько конкурсов, также они смогут определить победителя номинации зрительских симпатий.

Фото: STREET BASS

Что будет представлено

На мероприятии будут представлены четыре категории, в которых выберут лучшего:

«СТОК БАГАЖНИК»

Вся музыка – в багажнике, это касается корпусов и конструкций, портов, усилителей, источников питания. В этом классе будут определять участника с самым громким звуком из багажника, мощность не ограничена.

«СТОК БАГАЖНИК СЕДАН» - Оборудование также находится в задней части автомобиля, но количество музыкальной аппаратуры ограничено небольшим пространством из-за кузова автомобиля.

Класс «BASS RACE»

Эта номинация – самая интересная. Измеряется не громкость и уровень звука, а значение звукового давления, точнее, умение его удержать. Уровень баса должен колебаться между 129,99 и 139,99 децибел и не уйти за эту границу. При таких значениях все, что находится около автомобиля буквально «идет в пляс». У участника есть две попытки, лучшая идет в зачет. Давление измеряют непрерывно в течении всего времени замера при полностью закрытых окон и дверей автомобиля.

Класс «ФРОНТ»

Этот класс – самый удобный для участников, он захватывает большинство автомобилей. Главная задача – определить самую громкую акустику в передней части автомобиля. При этом нужно отключить задние колонки и сабвуферы. Прибор для измерения – уже ставший традиционным USB Noise Meter Pro Edition.

- В таких соревнованиях часто важна именно конфигурация – как сочетается между собой музыкальное оборудование. «Голова», колонки и усилители звука должны грамотно между собой «сообщаться», плюс – должны быть правильно подобраны частоты на треках, - рассказал владелец автомагазина Виктор Риттер.