Горец от ума: двойник дагестанского КВНщика облапошил уроженку Алтая на 300 тысяч рублей

В Дагестане полицейские задержали 34-летнего местного жителя, который использовал свое сходство с известным юмористом и обманывал людей. Под его «чары» попала уроженка Алтайского края, которую он облапошил на 300 тысяч рублей. Об этом сообщают в соцсетях МВД по республике Дагестан.

Итак, знакомьтесь - Марсель Асеков (по паспорту). Он же – якобы КВНщик Омар Алибутаев. Он же, в простонародье - дагестанский 34-летний Остап Бендер…

В 2017 году мужчина зарегистрировал страницу в «Одноклассниках» под названием «Омар и горцы от ума». При знакомстве с людьми Остап, то есть Марсель, представлялся известным КВНщиком Омаром Алибутаевым. И люди ведь поверили.

Это случилось весной 2018 года. В тот судьбоносный день дагестанец познакомился с 62-летней женщиной, которая недавно переехала из Алтайского края в Дагестан. Когда хитрец прознал, что пенсионерка одинока и у нее нет собственного жилья, он решил эту ситуацию исправить. Вернее ей воспользоваться.

- Злоумышленник убедил женщину в том, что она имеет право на получение жилья в Махачкале в рамках реализации государственной программы помощи русскоязычному населению и предложил принять участие в данной программе. Сославшись на то, что у него есть знакомый чиновник, который может «ускорить» процесс приобретения заветного жилья, мужчина попросил перечислить ему 300 тысяч рублей якобы для оформления необходимых документов, - пишут в соцсетях МВД по республике Дагестан.

На этом свое актерское начало наш Остап не усмирил. Он стал общаться с женщиной от лица несуществующего чиновника, который якобы и должен был помочь уроженке Алтая. И настолько псевдо КВНщик втерся в доверие пенсионерки, что та открыла на свое имя в одном из банков карту.

- После получения карты, он просил скинуть ее номер и смс с кодом для подключения онлайн банка, что я и сделала. В результате, банковской картой, зарегистрированной на мое имя, по факту пользовался он, а не я. Время шло, но ничего не менялось. Квартиру я не получила, да и деньги потеряла, - рассказала пострадавшая женщина.

В какой-то момент что-то пошло не так и пенсионерка таки заподозрила неладное. Она обратилась в отдел полиции в Махачкале. Позже полицейские выяснили, что Марсель Асеков имеет судимость и сейчас живет в Ростове.

В итоге Остап, он же Омар Алибутаев был задержан. Свою вину авантюрист признал.