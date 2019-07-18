Молчат барабаны: кому выгоден пожар в старинном здании музыкальной школы

В ночь на 18 июля в Барнауле вспыхнуло здание старой музыкальной школы на улице Калинина, 5а. Сигнал поступил в 1.30 ночи. К этому времени деревянное здание уже трещало в огне. Пожарные машины экстренно подъезжали друг за другом, но спасти строение не удалось. В огне сгорели музыкальные инструменты пластинки, мебель и даже табличка на фасаде о том, что в этом здании когда-то находился госпиталь раненых на фронтах Великой Отечественной войны.

Поджог

По предварительным данным от МЧС, основной причиной пожара является поджог. Барнаульцы активно это обсуждают в соцсетях.

- Еще один объект подожгли чтобы построить себе высотку в центре города - без сомнений, - пишут в комментариях к этой новости горожане.

Кто это сделал, предстоит выяснить следствию. Однако в градостроительных кулуарах говорят, что на лакомый кусок земли в центре города уже давно есть претенденты.

Здесь играл Рихтер

- Сегодня сгорела моя музыкальная школа. Старая. Хорошая. Подожгли. Та самая школа, где я увидел Рихтера (известный советский пианист – прим. авт), играющим на рояле на втором этаже в академическом зале... рояль тот тоже сгорел. Расстроился, - написал на своей страничке барнаульский музыкант, радиоведущий Влад Простеев.

Сгорела история

- Здание бывшей музыкальной школы - памятное для городской интеллигенции, многие там учились, - комментирует архитектор Александр Деринг. – Это историческое здание. С точки зрения архитектуры может быть не такое выдающееся, но на фоне выжигания старого фонда - эта печальная новость.

Музыкальная вакханалия

Как тут не загрустишь. То, что творится с историческими и архитектурными памятниками в Барнауле зачастую напоминает вакханалию под музыку Вагнера «Полет Валькирий». В прошлом году в жутком пожаре сгорела контора купца Морозова 19 века, (на пересечении улиц Ползунова и проспекта Социалистического). Сейчас обгоревшие обломки этого некогда красивого здания окружены металлическим забором.

Усадьбу купца Михайлова ( пересечение улицы Партизанской и Социалистического) практически уже разобрали по кирпичикам . В 2006 году депутаты госсобрания одним росчерком исключили это здание из списков памятников архитектуры. Нынешние протесты общественников, обращения в суд ничего не дали. На месте старинной усадьбы построят здание прокуратуры. Причем алтайский прокурор Александр Руднев в своем интервью СМИ не стал скрывать своей позиции на эту тему: «Не увидел там какого-то привлекательного строения, которое располагало бы к себе, как какое-то историческое»…

Так вот парадоксально в краевой столице воплощают концепцию туристического кластера. Через огонь воду и медные трубы.

Кстати

Кстати, в Томке несколько лет назад проблему поджогов решили просто. Там подписали распоряжение, запрещающее администрации города выделять земельные участки на месте сгоревших деревянных домов под строительство жилья, административных зданий, объектов торговли. И огненные петухи прекратили клевать памятники архитектуры.