Купи кирпич. Барнаульские волонтеры решили отреставрировать сереброплавильный завод

Волонтеры движения «Субботники на Спичке» собирают средства на реставрацию части бывшего сереброплавильного завода и спичечной фабрики в Барнауле. Об этом рассказал архитектор Александр Деринг. Активисты планируют изготавливать аутентичные кирпичи для исторического объекта, которые уже продают через краудфандинговую платформу.

Кирпич за 300 рублей

Сбор средств на реставрацию комплекса памятников бывшего Барнаульского сереброплавильного завода волонтеры начали на сайте «ЯСоберу». Чтобы поддержать проект, нужно пройти по ссылке и перечислить средства со своего Яндекс-кошелька или банковской карты Visa.

Один реставрационный кирпич стоит 300 рублей. Можно купить любое количество. Деньги пойдут именно на реставрационные и восстановительные работы на «Спичке».

«Покупка чисто виртуальная. Ничего не нужно забирать с собой. Кирпичи сразу пойдут в дело или будут храниться на складе и расходоваться по мере реставрационных работ», - сообщил Александр Деринг.

Бывший барнаульский сереброплавильный завод. Фото: Александр Деринг

В первую очередь волонтеры планируют проводить консервационные мероприятия на Плотине – одном из объектов памятника. Она в очень плохом состоянии.

Производство с 18 века

Как рассказал Александр Деринг корреспонденту «КП-Барнаул», в первую очередь средства пойдут на «точечные» противоаварийные мероприятия в критических местах памятника. Их необходимо укрепить до тех пор, пока не начнется более масштабное восстановление объекта.

«Заниматься полноценной реставрацией сами мы сейчас не можем – для этого нужна определенная документация, разрешение. Но частичное восстановление проводить допустимо. И мы хотели бы делать это не чем попало, а кирпичом, который пригодится в дальнейшем», - говорит архитектор.

Бывший барнаульский сереброплавильный завод. Фото: Александр Деринг

Кирпичи будут сделаны из той же глины, что и вся фабрика. Волонтерам удалось найти глиняные карьеры и небольшой завод под Павловском, который работает там с 18 века.

Достояние края

К делу подключился профессиональный гончар Дмитрий Драченин. Он провел исследование: сравнил павловский кирпич с тем, из которого сделана фабрика. Они оказались абсолютно идентичны. Этот факт приятно удивил организаторов субботников на Спичке.

О ходе работ волонтеры будут информировать всех через свою группу «ВКонтакте». Для тех, кто купит не менее 100 кирпичей, изготовят специальную форму с инициалами «мецената».

«Нас часто спрашивают, мол, зачем вы туда ходите, у объекта есть собственники, хозяева. Я всегда отвечаю, что хозяева могут меняться, объект могут перепродать, а памятники - это вечное, это наше достояние», - считает Александр Деринг.

Бывший барнаульский сереброплавильный завод. Фото: Александр Деринг

В дальнейшем активисты хотят запустить мелкосерийное производство такого кирпича - ведь памятников, которые требуют реставрации, в Алтайском крае много. Но для этого им нужно пройти сертификацию и найти помещение.

Напомним, в 2015 году барнаульский архитектор Александр Деринг организовал традицию субботников по очистке территории бывшего завода и приобщению барнаульцев к восстановлению памятника и его изучению. На данный момент прошло уже 185 субботников.

Комплекс сооружений Барнаульского сереброплавильного завода включает в себя первую и вторую плавильные фабрики, рудоприемную контору, кузницу, заводскую ограду с воротами, плотину на реке Барнаулке, обжигательную фабрику. Все они входят в список памятников градостроительства и архитектуры федерального значения.

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