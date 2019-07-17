На месте «барнаульского разлома» продают здание, а мэрия хочет его снести

Агентство недвижимости «Миэль» выставило объявления на нескольких сайтах о продаже и аренде здания на месте знаменитого «барнаульского разлома» (ул. Партизанская, 60). Объект еще не достроен, работы там планируют закончить к концу июля. Застройщиком выступает частное лицо – собственник участка.

Так, на сайте «Авито» висит объявление от 5 июля о продаже объекта за 20 млн рублей. Вместе со зданием, которое называют некапитальным строением, продают земельный участок площадью 638 кв. м.

Также на нескольких сайтах появились объявления об аренде торговых площадей строения за 132 тыс. рублей в месяц.

Строящееся здание на месте "барнаульского разлома".Фото: Анастасия Корягина

На фотопроектах в объявлении у здания есть вывески брендов McDonalds и My Coffee. Однако агентство недвижимости указывает, что с ними у них пока не арендных отношений.

Арендатором объекта может стать московская компания, которая откроет в помещении кофейню вскоре после окончания строительства, Алтайский портал недвижимости. При этом в здании останутся свободные площади.

В объявлении о продаже здания автор указывает, что «проект согласован со всеми компетентными органами». Однако мэрия Барнаула требует демонтировать постройку из-за того, что на нее нет необходимых разрешений и согласований. Как сообщили «КП-Барнаул» в пресс-службе администрации города, на исполнение предписания отводили один месяц. Срок вышел, а стройка продолжается по сей день. Городские власти уже обратились в Арбитражный суд Алтайского края.

Строящееся здание на месте "барнаульского разлома".Фото: Анастасия Корягина

Предварительное заседание по делу назначено на 30 июля. До этого времени заведение уже может открыться. Сейчас там еще идут строительные работы: видно, что каркас еще не до конца обшит, а забор не достроен - часть его выполнена из профлиста, а часть из досок. Пустующая земля рядом порастает травой.

Земля на ул. Партизанской, 60 и 62 известна тем, что в 2006-м году двое бизнесменов – собственников территорий – возвели здесь элитный 7-этажный бизнес-центр. Однако, не успев его достроить, они поссорились и решили поделить здание пополам. В итоге объект оказался распиленным и получил название «барнаульский разлом».

Эта «достопримечательность» 10 лет уродовала главный проспект города. В это время шла череда судебных тяжб, в которых собственники пытались справедливо поделить здание или завладеть половиной конкурента для завершения проекта. В итоге суд постановил снести многострадальный бизнес-центр. На это потратили 15 млн рублей. С 2016 до 2019 года территория пустовала. Сейчас же, судя по всему, назревает новый скандал.

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На Партизанской, 60 уже застеклили металлический каркас и обшили его панелями (подробнее).