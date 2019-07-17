В Барнауле на месте авторынка появится жилой комплекс

Участок, расположенный на Павловском тракте, в течение десятилетий служил торговой площадкой для автолюбителей: многие барнаульцы еще помнят длинные ряды автомобилей, выставленных на продажу, а особенно многолюдно здесь было по выходным. Те ярмарочные времена давно закончились, сама территория долгое время была в запустении. Однако совсем недавно у нее появился собственник, и стало известно, что землю площадью 9 га начали готовить под жилую застройку.

Кто будет строить

Эту землю приобрела в собственность компания, которая имеет большой опыт в реализации собственных проектов и исполнении государственных и муниципальных контрактов в сфере строительства. Как поясняет руководитель проекта Нодар Шония, это не только шаг на новый уровень, но и приобретение опыта взаимодействия с банками в рамках нового законодательства по проектному финансированию. «Все изменения в законодательстве направлены именно на обеспечение безопасности покупателей. Здесь тема появления обманутых дольщиков исключается, ведь финансировать проект будут топовые банки. В настоящее время по кварталу 2011 мы ведем переговоры с четверкой банков-лидеров» - подчеркивает Нодар Шония. Непосредственным застройщиком выступит компания «Профресурс».

Нодар ШонияФото: из архива компании

Проектное финансирование

Напомним, реформа в жилищном строительстве длится уже более полугода и окончательно вступает в силу 1 июля. Суть в том, что теперь застройщик не имеет права привлекать деньги дольщиков напрямую. Для этого на смену договору долевого участия приходит проектное финансирование. Появляется третий игрок – банк, который привлекает средства покупателей на эскроу-счета. Застройщики должны будут удовлетворять всем требованиям банков, в последующем их действия на стройке будут проверяться банковским подразделением, финансирование выдаваться порционно под конкретные работы. То есть банк полностью контролирует процесс и не допустит нецелевого использования финансов, растрат, неэффективных вложений. В компании «Селф» всю ответственность, которая появляется в рамках новшеств, осознают: «Мы достаточно давно работаем по проектному финансированию со Сбербанком, с ВТБ, и мы хорошо понимаем, что это такое. И разница между старым законом в классическом его варианте и новым законом - в появлении эскроу-счетов. Все остальное для нас по сути остается прежним. Причем, для себя мы где-то даже видим определенные послабления. Поэтому считаю, что проект квартальной застройки на Павловском тракте можно успешно реализовать с помощью тех инструментов, которые сегодня предоставлены новым законодательством» - разъясняет Шония.

Что по плану

В настоящее время разработанный компанией проект планировки будущей застройки части квартала 2011 проходит все необходимые процедуры по утверждению. Документ предусматривает возведение 16 домов переменной этажности – от 9 до 18 этажей, трех конструктивных решений – кирпичного, монолитного, панельного типов. Общая жилая площадь составит около 125 тысяч кв.м, коммерческая недвижимость – порядка 8 тыс.кв.м. Что касается инфраструктуры, то авторы концепции стремились учесть практически все интересы горожан: проектом планировки предусмотрены места для размещения детского сада, школы, поликлиники, многоуровневых гаражей-стоянок; создание в центре пространства пешеходной зоны, с обеспечением достаточного количества зеленых зон. Также запроектированы детские площадки, собственная котельная и трансформаторная подстанция. Все работы поделены на этапы строительства, общий срок которых составляет около 3,5 лет. Начать планируют уже в этом году – как только будет утвержден проект планировки и получено разрешение на строительство.

Стоимость и цены

Главная идея, которая заложена в проекте строительства, - дать людям возможность купить хорошее жилье в удобном районе с развитой инфраструктурой. Для этого запроектированы как небольшие по площади квартиры, так и пространства для большой семьи. Обещают, что стоимость жилья здесь будет начинаться от 1,2 млн рублей, однако, на этапе окончания строительства она может – логично! – измениться. Специалисты поясняют: на нее могут повлиять общий объем привлеченных на эскроу-счета средств дольщиков, привлекательность проекта и востребованность жилья у населения, а также инфляционные процессы.

Автор текста: Юлия Филатова