2019-07-17T07:19:36+03:00
Общество

Город сохатых. В Барнауле лоси стали все чаще выходить к людям

На этот раз их заметили на объездной дороге в районе ленточного бора
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: скриншот видео с соцсетей «Barnaul.insta».Фото: скриншот видео с соцсетей «Barnaul.insta».
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Во вторник, 16 июля, на объездной дороге в районе ленточного бора в очередной раз были замечены два лося. Очевидцы сняли на видео незваных гостей и выложили в соцсетях городского сообщества «Barnaul.insta».

На видео два взрослых лося беззаботно пасутся на зеленой сочной травке. «Вот, ребята вышли», - комментирует за кадром автор любительского репортажа. Возможно после того, как животные поняли, что привлекли внимание людей, поспешно удалились в лес.

За несколько часов это видео посмотрело уже около 16 тысяч жителей Алтайского края. В комментариях под постом народ делится своими версиями, почему лоси решили выйти к людям.

- Лес кончается. Всё выпилили, - пишет Павел.

- От лесных пожаров бегут! - комментирует Дарья.

- У меня друг охотник, говорит лицензию на лося невозможно купить, так как они своим приближенным раздают. Вот и представьте, что животное бежит уже просто из своего постоянного местонахождения в город, так как здесь спокойнее, - также предполагает Егор.

- Трасса на новый мост проходит по тропе миграции лосей, они в Кислухинский заказник переходят, - добавляет другой барнаулец.

К слову, это не первый случай, когда в черте Барнаула были замечены эти дикие животные. Так 25 июня их видели на трамвайных путях в районе Змеиногорского тракта. Что примечательно, это также был вторник. Возможно в эти дни недели у лосей плановые «вылазки к людям». Были ли это одни и те же лоси в обоих случаях - неизвестно.

Читайте также: «Лицом к лицу»: лоси «попросили» барнаульца помочь перейти дорогу

ИСТОЧНИК KP.RU

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