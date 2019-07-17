«Зачем все это?»: Топ-6 ненужных вещей, которые мы зачем-то берем в отпуск

Собрать чемодан в отпуск – задача не из легких. Одни путешественники предпочитают брать в поездку все самое необходимое, другие набирают кучу лишних вещей, которыми в итоге даже не пользуются. «Комсомолка» узнала у жителей Барнаула, что ненужного они брали с собой в путешествия. Их пример - другим наука.

Прекрасной половине человечества собраться в дорогу всегда сложнее. Каждая женщина наперед продумывает, что может случиться с ней в путешествии и без чего она никак не обойдется в поездке. И конечно, в любой ситуации она хочет выглядеть неотразимо.

Утюг

- Как-то в Таиланд я брала с собой маленький складной утюг. Но из-за особенностей климата эта вещь оказалась бессмысленной. Вещи там постоянно мнутся, и гладить их просто бесполезно. В итоге утюгом я ни разу не воспользовалась. С тех пор в поездки я не беру с собой такую технику, - рассказывает Наталья Коробейникова.

Щетка для пяток, шампунь

Одежда – не единственная проблема женщины в поездке. Чтобы быть богиней пляжа нужно ухаживать за собой от пяток до кончиков волос. Об этом всегда помнит жительница Барнаула, Мария Демченко.

- Я как-то брала с собой щеточку для пяток. За месяц в поездке воспользовалась ей один раз. Зачем брала, не понимаю. А когда мы с подругой летали в Таиланд, брали с собой большую бутылку шампуня на двоих. За две недели мы израсходовали его совсем немного. В итоге пришлось выливать этот шампунь перед отъездом домой. Он просто не влез у нас в багаж. А еще я туфли беру к каждому наряду, и потом приходится тащить тяжелый чемодан, - смеясь, говорит девушка.

Кипятильник

У мужчин со сборами проще, берут самое необходимое. Но даже это бывает не нужно.

- Помню я взял в поездку кипятильник. Мы тогда с друзьями сплавлялись в Горном Алтае. Жили в палатках, а перевозил по Алтаю нас автобус. Там я и хотел воспользоваться кипятильником, но он не пригодился. Все грели на костре, - вспоминает Денис Борзов.

Книга

Есть мнение, что книга - это лучший друг человека. И казалось бы, самое подходящее время для такой дружбы - отпуск. Но не тут то было…

- Каждый раз в отпуск беру с собой книгу с мыслью о том, что в самолете, где-то по дороге или на пляже я буду много читать. Но мы же говорим про самый настоящий отпуск. И в итоге книгу я так и не открываю, - поясняет Юлия Филатова.

Вентилятор

Вишенкой на торте «Комсомольской подборки» стала история другой жительницы Барнаула, Марины Кочневой. В одном из путешествий она обнаружила в своем чемодане тяжелый подарочек от коллег.

- Как-то раз я полетела в Сочи и по дороге туда все не могла понять, почему моя сумка такая тяжелая. Когда стала распаковывать чемодан в гостинице, обнаружила там вентилятор и камень. Оказалось, что пока я не видела, коллеги положили мне этот подарочек с собой. Чтобы я проветривала в комнате и вспоминала родину, а вентилятор в итоге еще и сломанным оказался. Обратно все это добро я, конечно, не повезла, - с улыбкой делится Марина.

Абажур

К слову, жительница краевой столицы вспомнила еще одну интересную историю. Ее знакомая, когда ездила на практику, всегда брала с собой абажур. По мнению девушки, он преображал любое жилище. Казалось бы, ненужная вещь в чемодане, а делала каждую поездку чуточку приятнее.