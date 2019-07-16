Добилась силой: жительнице Новоалтайска не хотели ставить вакцину против бешенства

Жительнице Алтайского края пришлось с боем добиваться необходимых прививок. После того, как Надежду Кузьмину укусила бродячая собака, ей не сразу согласились поставить вакцину против бешенства.

В редакцию «Комсомолки» обратился сын пострадавшей женщины, Сергей Кузьмин. Мужчина рассказал, что его маму 30 июня в Новоалтайске укусила бродячая собака. В больнице им сообщили, что никакого лечения не требуется, и отпустили домой. Но взволнованный мужчина настоял на обратном.

- В итоге мы вернулись к хирургу на следующий день и уговорили его поставить мне вакцину. Всего мне назначили 6 уколов. Второй укол надо было ставить 4 июля, в больнице пришлось опять выпрашивать укол. 8 июля пошла на третий укол, сказали опять, что лекарства нет. Я потом узнала в приемном отделении, что в больнице есть 3 вакцины, но они хранят их для детей. Я сказала главврачу, что не уйду, пока не поставят укол. Сидела, ждала в приемной, потом они все же согласились, - вспоминает Надежда.

За четвертой вакциной жительница Новоалтайска пришла по графику, который ей дал врач – 15 июля. В итоге женщина в очередной раз услышала отказ. После этого Надежда Кузьмина обратилась в краевой Минздрав.

- Я разговаривала с главным эпидемиологом Ириной Владимировной Переладовой. Она сказала, что мне достаточно трех поставленных вакцин. Но ведь врач назначил шесть, - в недоумении объясняет жительница Новоалтайска.

Также вместе с сыном женщина съездила в тот район, где ее и укусила бродячая собака. Они хотели оценить, болезненно ли выглядит животное. Местные жители сообщили Кузьминым, что в том районе бегало три собаки, а одна из них куда-то пропала.

- Возможно, эта и умерла, которая меня укусила. Страшно, - добавила Надежда.

В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что сложная ситуация с поставкой вакцины от бешенства складывается не только в Алтайском крае, а в целом по России.

- Связано это с производством вакцины (в России остался один производитель, второй завод – на реконструкции). После проработки вопроса с Минздравом России, Алтайскому краю было выделено 1000 доз, и 12 июля 2019 года вакцина поступила в травмпункты края. По случаю, связанному с пациенткой из Новоалтайска, с ней свяжутся специалисты поликлиники и решат вопрос с дальнейшей тактикой лечения, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге сегодня, 16 июля, женщине все же поставили четвертую вакцину (позже на день). Как Надежде Кузьминой сообщили в больнице, лекарство из Барнаула привезли специально для нее. Оставшиеся уколы от бешенства пообещали проставить по графику.

- Получается, что если поднимаешь шум, то они только тогда и ставят необходимые уколы, - говорит жительница Новоалтайска.