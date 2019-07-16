Во дают! Воришки продавали колеса их же владельцу

Топ нелепых краж на Алтае пополнился двумя новыми казусными историями. Более подробно о каждой – в нашем материале.

Откуда покрышки?

В Бийске полицейские задержали воришку, которые решил продать украденные колеса… их же владельцу. Казус приключился на шиномонтажной мастерской, на улице Набережной.

- Заехала иномарка, двое парней важно выкатили б/у колеса, предложили купить. Наш сотрудник Павел посмотрел и слегка напрягся, - рассказывают сотрудники шиномонтажки. - Каждый автомобилист свои колеса узнает - как ни крути. Ведь Паша их трогал, крутил, забортовывал, каждую царапинку на диске знает. Тут же в лоб и спросил: «Откуда покрышки?»

Парни замялись. А после слов рабочего «очень похожи на мои», поспешили ретироваться вместе с колесами.

Монтажник, заподозрив неладное, тут же доехал до своего садового участка, который находится неподалеку. Предчувствия его не обманули - сарай с автозапчастями был вскрыт.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность злоумышленника. В совершении преступления подозревается 29-летний житель наукограда, - сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. - В «преступлении века» он признался и написал явку с повинной.

Похищенное (а кроме колес были и другие запчасти) изъято и возвращено хозяину. Задержанный находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

Бегом с вазоном по газонам

В Камне-на-Оби в камеры видеонаблюдения попали двое молодых людей, которые прогуливаясь на улице Ленина, неожиданно тормозят у Пенсионного фонда, хватают тяжеленный бетонный вазон и бегут в темную даль.

Как сообщают «Каменские известия», позже вазон вновь оказался на месте. Зачем каменские пацаны бегали с бетонной вазой среди ночи и в каком темпе возвращали его обратно, пока остается загадкой.

Кстати

Кроме этих комичных историй в хит-парад этого лета попали сырный, конфетный и колбасный воришки. Сырокрад украл на лакомство 14 кусков сыра, конфетный похитил коробку леденцов и стал раздавать детям, а колбасный воришка, прозванный в сетях «Джонни-колбаса» и барон Дэ Сервелат, регулярно тырил из торговых центров колбаску и еще жаловался, что злые торговые монстры его подозревают.