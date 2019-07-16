2019-07-16T09:12:52+03:00
Общество

Жители Алтайского края смогут увидеть багровое лунное затмение

Понаблюдать за необычным астрономическим явлением можно в ночь на 17 июля
БОРЗОВ Денис
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Лунное затмениеЛунное затмениеФото: Олег УКЛАДОВ
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17 июля 2019 года произойдет частичное лунное затмение. Его будет видно практически по всей России, в том числе и в Алтайском крае. Однако синоптики отмечают, что для этого необходима ясная погода.

Лучшее время для наблюдения за затмением Луны на Алтае - 17 июля с 3 до 4 часов ночи. Максимальная фаза затмения наступит примерно в 3.30 по местному времени – тогда около 65% лунного диска накроет тенью Земли. Рассмотреть это можно как невооруженным глазом, так и используя бинокль или небольшой телескоп.

- Нужно подобрать место, чтобы западная часть горизонта была открыта от деревьев и высотных зданий. Постепенно можно будет наблюдать, как левый верхний край лунного диска окрашивается в красный цвет, оттенок может быть разный, например, пепельный или багровый, - рассказала сотрудник барнаульского планетария Ольга Ягодкина.

Частичные могут происходить несколько раз в году, однако есть много факторов, которые влияют на наблюдение – погода, территория, угол обзора и др. Полное лунное затмение мы сможем увидеть в 2022 году. А вот полное солнечное затмение на территории Алтайского края можно будет увидеть лишь в 2142 году – это достаточно редкое явление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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