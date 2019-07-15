Сами виноваты: В Америке меня ограбили и я решил тут остаться

22-летний Андрей Суслов родился в Барнауле, а последний год провел в США. Переехать туда он решил очень просто – во время путешествия в Америке его дважды ограбили. У парня не было денег на обратную дорогу, поэтому он решил остаться. В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Андрей рассказал о жизни за океаном, сложностях адаптации и работе на вышках сотовой связи.

Здесь тоже растут одуванчики

Андрей начал проявлять интерес к английскому языку еще в старших классах, попросил родителей нанять хорошего репетитора, а затем продолжил изучение самостоятельно и даже какое-то время общался с молодой девушкой из Ирландии, которая помогала ему развивать навыки разговорной речи.

Андрей СусловФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поехать в штаты предложил друг, и тот, недолго думая, согласился. Для студентов есть специальные программы, позволяющие путешествовать и работать. В итоге Андрей уехал в Америку в рамках программы Work and Travel, которая позволяет студентам работать в США на летних каникулах.

- Я уговорил родителей занять мне денег. И в итоге поехал без друга, так как у него родителей уговорить не вышло, - рассказывает Андрей.

Свое путешествие по Америке Андрей запечатлел и на снимках в Instagram. Листаешь ленту и завидуешь. По-хорошему, по-доброму. Наш земляк отметил, что после переезда он совсем потерял счет времени и будто забыл язык.

Андрей СусловФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Сейчас каждое слово из себя вытягиваю. У меня хорошие соседи: один русский, другой иорданец. Последний живёт в ритме Рамадана (40 дней ночного жора), другой затирает про Карнеги («Как убить в себе всё человеческое и начать манипулировать людьми»). В общем, мы немного разных взглядов, но уверен, это хорошая возможность «прохавать» жизнь и стать более осознанным. Здесь тоже растут одуванчики, но очень непонятные светофоры. Надеюсь, голова моя не вскипит от всего нового, с чем столкнулся и с чем ещё предстоит, - писал Андрей в соцсети в первую неделю своего путешествия.

Андрей СусловФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, герой рассказал, что собирался в Америку за тремя вещами: язык, деньги и культура. Выучить язык, общаясь с носителями, намного проще, чем пыхтеть над учебниками.

- Язык здесь можно выучить наверняка. Улучшить, по крайней мере. Для некоторых — просто начать понимать и говорить. Вообще, изучение языка в чужой стране можно сравнить с умением нырять в воду. Ты как бы говоришь себе: «Да, чёрт возьми, я прыгну с этой вышки. Все равно, что она 150 метров в высоту, не разобьюсь...». Потом ты прыгаешь и разбиваешься. Не только об акцент и грамматику. Об культуру. Язык для меня - это о жизни в целом, о миропонимании, это об эмоциях, это о самовыражении. Никого не волнует, насколько ты будешь правильно доносить свои мысли с точки зрения грамматики. Даже если ты войдёшь в воду и исход будет лёгким, тебе может не понравиться в самой воде. Рецепт изучения языков прост: нужно всегда быть готовым постигать новое, - делился Андрей впечатлениями со своими подписчиками.

Андрей СусловФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам барнаульца, многие представляют себе работу по программе как совокупность разговоров на английском, вечеринок и крупных заработков, но на деле приходится работать по 12-15 часов в день в двух местах. Повышенная утомляемость и низкая плата за труд – не единственные недостатки данной программы. По словам Андрея, приходилось работать с выходцами из русскоговорящих стран, а это не очень способствовало его изучению языка.

Со временем он все же устроился в компанию с англоязычным персоналом, в которой работает и сейчас. Занимается тем, что устанавливает телефонное и интернет-оборудование для сотовой связи на высоте 15-120 метров.

Спасибо грабителям

Как Андрей решил остаться жить в Америке – отдельная история. Об этом он тоже рассказывал в своем профиле в Instagram. И смех, и грех.

В последние дни он решил в последний раз набраться впечатлений: насмотрелся картин, архитектуры, сделал много фотокарточек, в день проходил по 20-25 км. И в конце августа отправился в аэропорт. Только вот все пошло не по плану…

Андрей СусловФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Когда я днём возвращался с Манхэттена в отель, меня ограбили. Отобрали часть деньги, заработанных за лето. Потом, уже вечером в аэропорте, кто-то стащил мой новый айпад со всеми фотографиями. У стойки регистрации оказалось, что для полёта нужна транзитная виза. Начались разбирательства. Меня в итоге в самолёт пустили, но без багажа. Сам багаж порекомендовали оставить в хранилище. Оставалось пять минут до отправления самолёта, а очередь в хранилище была совсем не на пять минут. Самолёт в итоге улетел без меня, денег на новый билет уже не было. Сейчас всего, что было, не опишешь. Да и не надо, уже не важно. Так я принял решение остаться в Америке. Взял реванш, заработаю на магистратуру, - рассказал Андрей.

Со временем наш герой понял, что жизнь в Америке его полностью устраивает.

- Я не планировал оставаться, мне хотелось вернуться назад в свою культуру, закончить вуз, устроиться на работу и быть частью российского общества. До сих пор загадка, что меня сподвигло остаться. Наверное, азарт, желание сыграть по-крупному, доказать, что я чего-то стою. Но сейчас я понимаю, что эмиграция, сама по себе, - это не достижение и не показатель достоинства. Впрочем, я и тогда так не думал, - продолжил рассказал наш соотечественник.

Андрей СусловФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Переехав в штаты, парень не смог быстро адаптироваться к новой языковой среде.

– Я сначала не понимал, что я делаю тут, как я сюда попал, и был как в вакууме каком-то. Подбирать мысли приходилось, и это давалось очень тяжело, - сказал барнаулец. - Так получилось, что мое изучение языка никак не повлияло на мое взаимодействие с людьми здесь.

Однако Андрей проявил настойчивость и продолжил улучшать свои навыки в английском. В последнее время он все больше общается на иностранном, а также работает с преподавателем по скайпу.

Андрей СусловФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уроженец Барнаула отмечает, что за океаном проживает большое количество представителей русскоязычных народов.

– Можно сходить в магазин, не пообщавшись на английском, можно купить машину у русских, можно постричься у русских, - поясняет он.

Жизнь за океаном

Практически вся Америка застроена домами высотой в один-два этажа, в которых проживает большая часть населения, поэтому без специальных опознавательных знаков очень сложно разобрать, где проходит граница между городом и пригородом. Многоэтажные строения располагаются в центре за некоторым исключением в виде, например, зданий больниц, полиции или мотелей.

Андрей СусловФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Насчёт стоимости жилья ничего сказать в целом не могу, она везде разнится, и для меня эта тема – сплошная туманность, - поведал барнаулец. Однако он сообщил, что на данный момент снимает комнату за 700 долларов в месяц в Массачусетсе. Если готовить самостоятельно и не сильно экономить на питании, то на еду у Андрея уходит порядка 100 долларов в неделю.

Андрей СусловФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стоимость образования также разная: можно найти колледж за 10-20 тыс. долларов в год, можно пойти в Гарвард за 70.

Сейчас молодой человек решает вопросы с миграционной службой. Однако он поведал, что готов принят любой исход. Также Андрей отметил, что планирует вернуться в Россию и получить здесь высшее образование.

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