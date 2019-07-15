Куда в Барнауле и Бийске можно принести гуманитарную помощь для иркутян

Жители Иркутской области, пострадавшие от наводнения, получили первую партию гуманитарной помощи с Алтая. В настоящее время в Барнауле и Бийске собирают вещи для второй отправки, которая запланирована на 20 июля. Пункты по сбору гуманитарной помощи будут работать до 19 числа.

Как «Комсомолке» рассказала координатор нескольких точек приема Наталья Браун, одежда для пострадавших больше не требуется. Сейчас нужны: бутилированная вода, сертифицированные лекарства, постельное белье, одеяла, подушки, матрацы, полотенца, палатки и спальные мешки. А также продукты длительного хранения, инвентарь и инструменты (лопаты, грабли, ведра, тепловентиляторы, фонарики, сапоги резиновые, перчатки, пилы, топоры), техника (чайники, электрические и газовые плитки, маленькие холодильники), хозяйственные моющие средства, гигиенические средства и детские подгузники. Пригодится также посуда, тазы, столовые приборы, кухонные принадлежности.

Принести гуманитарную помощь в Барнауле можно по шести адресам:

1. пр. Ленина, 41 («Единая Россия»), будни с 9 до 16 часов.

2. ул. Ползунова, 26 («Единая Россия»), будни и выходные с 8 до 22 часов.

3. ул. Партизанская, 120 (Алтайское краевое отделение Российского детского фонда) с 10 до 17 часов, с понедельника по пятницу.

4. ул. Челюскинцев,113 (компания «Прямой угол») в рабочие дни с 9 до 18 часов, суббота с 10 до 14 часов.

5. ул. Трактовая 47 (компания «Прямой угол») в рабочие дни с 9 до 18 часов, суббота с 10 до 14 часов.

6. ул. Взлетная, 2К, обращаться в администрацию Эко-Ярмарки (2-й этаж), телефон: 55-67-55.

Также требуются добровольцы на помощь в сортировке и упаковке вещей на складе. По вопросам сбора гуманитарной помощи в Барнауле можно обратиться к координатору Наталье по телефону: 8-983-178-02-69.

К слову, пункты сбора помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области работают и в Бийске. Находятся они в ТЦ Алтиан (ул. Ленина, 256, нижний торговый зал) и центре общественных инициатив «Вектор» и «Кошечка Кофе». По всем вопросам в Бийске можно обратиться по телефону: 8-905-985-08-01 (Рада).

Напомним, по последним данным из-за наводнения в Иркутской области пострадало больше 10 тысяч домов, были разрушены мосты и дороги. В результате погибло 25 человек. Также есть пропавшие без вести.