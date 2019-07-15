Гороскоп с 15 по 21 июля 2019 года: кому повезет в любви и деньгах

Неделя с 15 по 21 июля 2019 года принесет удачу в делах, связанных со налаживанием деловых связей. Также под покровительством звезд на этой неделе находятся связи любовные – новые знакомства окажутся удачны и могут в итоге перерасти в крепкие отношения и даже брак. Более подробный гороскоп для каждого знака зодиака – в прогнозе барнаульского астролога Веры Топчеевой.

Овен

Овны эту неделю будут находиться вне эпицентра событий, поэтому лучше всего занятся повседневными делами. Отличное время для того, чтобы определиться с будущими перспективами и заострить внимание на текущих целях. В делах семейных придется проявить твердость, не ущемляя при этом интересы близких.

Телец

Тельцам предстоит вернуться к теме налаживания связей и выстраивания личных отношений, важно понимать чего они хотят для достижения наилучшего результата, а свобода действий и природное упорство позволят добиться многого.

Близнецы

Близнецы вовлечены в калейдоскоп событий и некоторые из них требуют быстрого реагирования, привычно отстраниться от происходящего навряд ли получится, личная ответственность и четкость позиций помогут добиться успеха на деловом поприще.

Рак

Раков ожидают перемены не только внешние, но и внутренние, придется быть внимательнее к своим обещаниям, чтобы не прослыть ненадежным человеком, возможны эмоциональные переживания и пессимистические настроения.

Лев

Львов ожидает некоторая напряженность и беспокойство в отношениях с партнерами, однако это временное явление, стоит воздержаться и от заманчивых предложений, к концу недели их ожидает приятный сюрприз от любимого человека.

Дева

Девы настроены на развитие деловых контактов и привлечение единомышленников, возможно возникновение неожиданных обстоятельств или ситуаций, которые вызовут замешательство, поэтому придется тщательно взвешивать каждый шаг и не поддаваться эмоциям.

Весы

Весы избегают брать ответственность на себя, хотя есть шанс приумножить полезные связи или продвинуться в теме учебы, в семейных отношениях возможен эмоциональный дискомфорт, который успешно нейтрализуется проявлением сердечности и теплоты.

Скорпион

Скорпионов ожидают приятные путешествия и неожиданные события, активные действия в бизнесе и укрепление репутации приведут к стабильности и повышению прибыли, самое время определиться с жизненными целями и заложить основу на будущее.

Стрелец

Стрельцы пребывают в хорошем настроении, обсуждая предстоящее путешествие с близкими людьми, кого-то ожидает интересное общение с заграничными знакомыми или появляется перспектива личного и духовного роста.

Козерог

Козерогам придется быть внимательнее к собеседникам и партнерам, во избежание недоразумений и конфликтов, возможны неожиданные или напряженные ситуации в рабочей обстановке, стоит быть внимательнее к своим расходам.

Водолей

Водолеи пребывают не в лучшем настроении, стоит быть внимательнее в оформлении документов и в общении с деловыми партнерами, потребует внимания к себе и рабочая сфера, искажение информации или сплетни могут отразиться на репутации.

Рыбы

Рыбам стоит быть осторожнее в коллективе, заметно повышен градус конфликтности и напряжения, по возможности, лучше делегировать часть своих обязанностей и обратить внимание на самочувствие, а любимый человек подарит нежность и заботу.