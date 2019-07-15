Новый производственный комплекс «Эвалар» открылся на Алтае

Фармацевтическая компания «Эвалар» начинает выпуск лекарственных препаратов. Открытие нового производственного комплекса состоялось 12 июля. Строительство объекта началось еще в 2013 году. Благодаря расширению мощностей, объем выпуска всей продукции увеличится более чем в полтора раза.

Фото: Андрей Каспришин

На торжественном открытии 12 июля присутствовали полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло, замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко и и другие представители региональной и городской власти и предпринимателей. Для гостей организовали экскурсию по комплексу, чтобы они могли ознакомиться с рабочим процессом.

Фото: Андрей Каспришин

По словам Сергея Меняйло, проекты такого рода помогают планомерному взаимодействию власти, бизнеса и общества. Крупные производства позволят России решить важнейшую государственную задачу, поставленную президентом РФ - стать пятой экономикой мира.

Новый промышленный объект расположился на более чем 34 тыс. квадратных метров. Препараты будут производить на оборудовании ведущих мировых фирм: Huttlin, Bohle, Bosch, Uhlmann, Korsch. В связи с расширение предприятия, налоги увеличатся до миллиарда рублей в год. Для сравнения: в прошлом году «Эвалар» выплатил 460 млн рублей во все уровни бюджетов.

Фото: Андрей Каспришин

- Впечатляет тот объем планов, который уже реализован компанией «Эвалар» и тот комплекс, который сегодня готов к работе, - поделился губернатор Виктор Томенко. - Также впечатляет и перспектива, которая предполагает более чем двукратное увеличение производства. Эвалар - одно из значимых предприятий, ставших брендом Алтайского края. Такие позитивные примеры – сигнал остальным участникам рынка о том, что в Алтайский край можно и нужно приходить. Мы, в свою очередь, постараемся создать все условия, чтобы это было не просто возможно, но эффективно и долгосрочно.

Региональные власти стараются поддерживать развитие бизнеса в крае. Как отметил губернатор, правительство работает над привлечением инвесторов. Такие крупные предприятия, как «Эвалар», помогают развитию и продвижению бренда региона.

Фото: Андрей Каспришин

- Приятно, что такие производственные комплексы обеспечивают доступность лекарственных препаратов для граждан, отметил замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб. - Могу сказать, что производство соответствует всем международным практикам и производственным стандартам. Лекарственные препараты растительного происхождения - это та сфера, которая еще не исчерпала свой потенциал, в ней есть новые технологии, есть куда развиваться. В этом плане «Эвалар» сегодня является флагманом в России и абсолютным лидером по производству препаратов на основе натурального сырья.

Новая линейка лекарственных препаратов, которая будет выпускаться в комплексе будет поставляться на российский рынок. Продукция «Эвалара» составит конкуренцию импортным препаратам, так как стоимость будет почти наполовину ниже этих аналогов.

- Когда власть адекватно относится к бизнесу, бизнес начинает развиваться, - рассказал депутат Государственной думы Александр Прокопьев, - Ключевым индикатором является то, что прибыль, которую аккумулирует предприятие, инвестируется в развитие этого предприятия. Такая реинвестиция важна как для экономики Алтайского края, так и для создания кадрового потенциала, интеллектуального капитала предприятия. Создание высокотехнологичных рабочих мест, кадрового ресурса – это основа для привлечения и других инвесторов к нам в регион.

Фото: Андрей Каспришин

На новом комплексе появятся 300 новых рабочих мест.

Как заверила Наталья Прокопьева, председатель совета директоров компании, за все время работы «Эвалар» развился до компании полного цикла, которая и выращивает лекарственные растения, и разрабатывает интересные формулы и, наконец, производит препараты. Сегодня компания может похвастаться многолетним и многогранным опытом фитотерапии, масштабными клиническими исследованиями и новыми технологиями. Доступность и качество защиты здоровья считают важным направлением в развитии компании.

- 25 лет назад нами была получена первая лицензия на производство лекарств, за это время «Эвалар» из небольшой компании превратился в крупное производственное предприятие, - рассказывает Лариса Прокопьева, генеральный директор компании «Эвалар». - На построенный завод путем трансфертных технологий переносится 10 лекарств растительного происхождения, которые составляют уверенную конкуренцию дорогостоящим импортным препаратам.

У предприятия уже есть новые планы на будущее. Так, в следующем году компания планирует открыть производство по выпуску лекарственных средств из синтетического сырья. В дальнейшем будет развиваться и лекарственный портфель организации, который в настоящее время состоит уже из 27 препаратов, половина из которых произведены на веществах растительного происхождения.