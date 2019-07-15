Прощай, тазик! В большинство домов по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле вернули горячую воду
Сегодня, 15 июля, большинство потребителей по контуру ТЭЦ-2 получат горячую воду. Напомним, с 17 июня по контуру проходили гидравлические испытания и ремонт теплосетей.
Энергетики обнаружили 256 повреждений на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения, что на 34 больше, чем за тот же период прошлого года. Испытания дали возможность заблаговременно выявить и устранить наиболее слабые места системы теплоснабжения, которые могли бы привести к внештатным ситуациям в следующем отопительном сезоне.
Всего в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 находится 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 555 административных зданий и 126 учреждений образования и здравоохранения.
До 12 июля горячее водоснабжение раньше запланированного срока возобновили в ряде домов по улицам:
80-Гвардейской Дивизии;
1-ая Западная;
Чеглецова;
Горно-Алтайская;
Северо-Западная;
Советская;
Профинтерна;
1-го мая;
Сизова;
9-го мая;
Антона Петрова;
Советской Армии;
Краснознаменной Бригады;
проспектам Ленина и Калинина.
15 июля планируется подача в некоторые дома по улицам:
Попова;
Георгия Исакова;
Солнечная Поляна;
Шукшина;
Юрина;
Цеховая;
Парижской Коммуны;
Октябрят;
Красносельская;
Воровского;
Цаплина;
Водопроводная;
Смольная;
9 января;
Горно-Алтайская.
Ознакомиться с домами, где горячая вода уже есть, можно на специальной карте.
Подача воды в остальные дома по контуру запланирована на 16 и 22 июля. Если работы на том или ином участке завершат раньше указанного срока, информация на карте будет обновлена.
ИСТОЧНИК KP.RU