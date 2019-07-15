Прощай, тазик! В большинство домов по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле вернули горячую воду

Сегодня, 15 июля, большинство потребителей по контуру ТЭЦ-2 получат горячую воду. Напомним, с 17 июня по контуру проходили гидравлические испытания и ремонт теплосетей.

Энергетики обнаружили 256 повреждений на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения, что на 34 больше, чем за тот же период прошлого года. Испытания дали возможность заблаговременно выявить и устранить наиболее слабые места системы теплоснабжения, которые могли бы привести к внештатным ситуациям в следующем отопительном сезоне.

Всего в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 находится 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 555 административных зданий и 126 учреждений образования и здравоохранения.

До 12 июля горячее водоснабжение раньше запланированного срока возобновили в ряде домов по улицам:

80-Гвардейской Дивизии;

1-ая Западная;

Чеглецова;

Горно-Алтайская;

Северо-Западная;

Советская;

Профинтерна;

1-го мая;

Сизова;

9-го мая;

Антона Петрова;

Советской Армии;

Краснознаменной Бригады;

проспектам Ленина и Калинина.

15 июля планируется подача в некоторые дома по улицам:

Попова;

Георгия Исакова;

Солнечная Поляна;

Шукшина;

Юрина;

Цеховая;

Парижской Коммуны;

Октябрят;

Красносельская;

Воровского;

Цаплина;

Водопроводная;

Смольная;

9 января;

Горно-Алтайская.

Ознакомиться с домами, где горячая вода уже есть, можно на специальной карте.

Подача воды в остальные дома по контуру запланирована на 16 и 22 июля. Если работы на том или ином участке завершат раньше указанного срока, информация на карте будет обновлена.