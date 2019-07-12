Как и где провести выходные 13-14 июля 2019 года на Алтае: гонки, скачки, сабантуй и вейкбордирнг

Выходные 13 и 14 июля 2019 года в Алтайском крае обещают быть насыщенными интересными событиями. О том, что и где будет проходит – в обзоре «Комсомолки».

Фестиваль «На Завьяловских озерах»

Когда: 13 июля

Где: Алтайский край, Завьяловский район, МУП ОДС ЛОК (7 км от села Завьялово).

Вход свободный

Традиционно на самой макушке лета туристический «город» возле завьяловских озер наполняется яркими красками и музыкой. Гости «фестивалят» с утра и до полуночи. В этом году программа, как обычно, обещает быть насыщенной - спортивные игры, соревнования, мастер -лассы, «Город мастеров». Дневной концерт на главной сцене к вечеру уступит место дискотеке. Завершают праздник фейерверком.

Программа фестиваля

11.00 – спортивные мероприятия.

18.00 – показательные выступления Алтайской краевой общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта».

19.00 – краски «ХОЛИ».

19.00-24.00 – развлекательная вечерняя программа.

23.30 – фейерверк.

Бесплатный концерт на пляже

Когда: 14 июля в 17.00

Где: Городской пляж, Барнаул, о. Помазкин, Правобережный тракт, 10

Вход: 100 рублей

14 июля на городском пляже команда JUST BEST MUSIC устраивает шикарную тусовку! Гостей ждет выступление прекрасных вокалисток, веселые конкурсы с отличными призами, квесты и море крутой музыки от DJ REAK.

Сабантуй

Когда: 13 июля в 11.00

Где: Стадион "Лабиринт" , Барнаул, ул. Юрина, 197

Вход свободный

В Барнауле в 25-й раз отпразднуют национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй. Те, кто на нем хоть раз бывал, прекрасно знают как весело и вкусно он проходит. По традиции гости смогут попробовать блюда традиционной татарской кухни, познакомиться с татарской культурой и стать свидетелем конкурс красоты «Мисс Сабантуй» и борьбы богатырей – куреш. Во время праздника будет работать выставка сувениров местных мастеров, пройдут множество конкурсов.

Чемпионат по вейкбордингу

Когда: 12-13 июля

Где: Barnaul Wake Park (Барнаул, Правобережный тракт, 18а), городской пляж, Барнаул, о. Помазкин, Правобережный тракт, 10

Впервые в Барнауле соберутся почти полсотни спортсменов из 23 регионов страны, чтобы посоревноваться в акробатических трюках на досках за движущимся катером. За чемпионатом о вейкбордингу можно будет наблюдать с городского пляжа и с территории вейк-парка на Правобережном тракте. Итак, что можно будет увидеть на этом мероприятии?

- Стремительные вращения, прыжки и другие трюки над водой людей на досках, мчащихся за катером, держась за фал, - рассказали в Алтайтурцентре. - Соперничество будет начинаться ближе к полудню и продолжаться порядка четырех-пяти часов.

Кстати, те, кто вдохновится увиденным экстримом, могут попробовать себя в этом виде спорта, сочетающем элементы катания на водных лыжах, сноуборде, скейте и сёрфе. Десятиминутные сеты катания на доске за лебедкой доступны в Barnaul Wake Park по адресу: Барнаул, Правобережный тракт, 18-а.

Гонка сильнейших пилотов Сибири

Когда: 13 июля. Тренировочные заезды в центре города начнутся в 10.00. Парад-открытие соревнований – в 12.30.

Где: парковка Galaxy (пр. Строителей, 1)

Вход свободный

В ближайшие выходные в Барнауле пройдет гонка сильнейших пилотов Сибири по дрифту G-Energy DRIFT. За титул чемпиона Алтайского края по дрифту будут бороться команды из Барнаула, Новосибирска, Кемерово, Красноярска и других городов Сибири.

Помимо зрелищных гонок зрителей ждет выставка ретро- и спортивных автомобилей, выступление роботов-трансформеров и мастеров паркура, шоу с жидким азотом, множество конкурсов с призами, фото-зоны, детская гоночная трасса. Спонсоры угостят ребятню бесплатным лимонадом и сахарной ватой.

Авиамодельный фестиваль «Крылья Сибири»

Когда: 13 июля с 12.00 до 17.00.

Где: Ребрихинский район, с. Ребриха, территория старого аэродрома

Вход свободный

Третий открытый авиамодельный фестиваль «Крылья Сибири» пройдет в Ребрихинском районе. Гостей мероприятия ждут показательные полёты и выставка авиамоделей, воздушные бои.

Скачки чистокровных лошадей

Когда: 14 июля в 13.00

Где: Барнаульский ипподром, пр. Космонавтов, 61

Барнаульский ипподром проводит скачки чистокровных лошадей. Для участия в соревнованиях заявлены более 40 лучших лошадей Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края.

- В перерывах между заездами зрителей ждет развлекательная программа: показательные выступления спортсменов- конников краевой ДЮСШ, воспитанников пони-клуба, костюмированные театральные выступления всадниц на лошадях, любимые зрителями соревнования на «Мощность прыжка» и многое другое, - рассказывают в Алтайтурцентре.

Для гостей ипподрома работают тотализатор, шашлычные и кафе, катание на лошадях, пони и верблюде.