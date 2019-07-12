2019-07-12T06:49:03+03:00
Общество

Будда поможет: психологи учат заключенных рисовать мандалы

В местах заключения Рубцовска применяют метод арт-терапии
БОРЗОВ Денис
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Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краюФото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю
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Мандала - это не простой рисунок, в узорах и хитросплетениях можно распознать то, что происходит в сознании человека. Методику рисования таких символик, разработал еще Карл Гюстав Юнг. В условиях заточения, где заключенным сложно раскрыться, этот вид изобразительного искусства помогает людям. По мнению психологов исправительной колонии, он является одним из самых доступных и эффективных методов в работе с осужденными. Данная техника графического самовыражения позволяет распознать глубинные процессы человеческой психики.

- Мандала – это рисунок, заключенный в круг. Он, как зеркало, отражает психологическое состояние человека, который его создал. Методика рассчитана на снижение психологической напряженности и выявление преобладающих эмоций через их перенос в рисунки и цвета, – поясняет начальник психологической лаборатории ИК-10 майор внутренней службы Яна Туманова.

В мандале важно все – от выбора цвета и размера, до количества узоров внутри, грамотный анализ которых помогает выявить проблемные точки в восприятии и мироощущении заключенных. Занятия с осужденными проводятся в небольших группах от трех до пяти человек. Сперва нужно запомнить курс упражнений, кооторые включают в себя 10 основных методик с использованием уже готовых шаблонов. Первые шаги в арт-терапии осужденные делают при помощи разноцветных карандашей. Им нужно раскрасить заготовку, соблюдая симметрию и гармонию красок.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

- Во время занятия происходит оценка отдельных черт характера и свойств человека, осознание существующих проблем и жизненных ценностей, гармонизация состояния психики, - поделилась Яна Туманова.

После группового курса занятий осужденные смогут самостоятельно рисовать мандалы, используя свое воображение. Им это поможет скоротать время и научиться терпению, а психологам определить проблемные точки в сознании заключенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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