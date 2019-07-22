С гречкой, ананасами, щавелем: на фестивале "Всэ будэ смачно!" гости съели две тонны вареников

В субботу, 20 июля, в селе Романово Алтайского края прошел V Фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» Гости местные жители за несколько часов съели две тонны вареников.

С картошкой, с сыром и творогом, с малиной, смородиной, грибами и капустой, ревенем, щавелем, яблоком, сухофруктами, изюмом, ананасами, с гречкой и мясом… Перечислять начинки, с которыми были вареники можно бесконечно. Всего на празднике было представлено 23 палатки со вкусностями – это рекордное количество участников. По словам организаторов, заявлялись, как сельсоветы и общественные организации, предприниматели, так и частники – те, кто просто не представляет себя без приготовления вареников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/721561" frameborder="0"></iframe> Фестиваль вареника-2019.Автор: Анна СЕМИНА

- Я смотрю на памятник варенику, и на память приходят слова: «Ты вареник прехороший, я тоби спиваю оду, ты до веку будешь любый украинскому народу». Есть еще поговорка, что хороший повар может и войну остановить. Так и вареник может многое сделать, если к нему относиться с уважением. Сегодняшний праздник – это дань варенику. Сегодня, когда я ехал сюда, я завтракал варениками с малиной. И здесь обошел все столы, попробовал с пасленом, хотя целых пять лет их не было. Говорили, что не созрел, - сказал Александр Назарчук, экс-председатель Алтайского краевого Совета народных депутатов, почетный гражданин Романовского района.

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Пользуясь случаем, он высказал надежду, что краевые власти обратят внимание на этот праздник и выделять грант на благоустройство парка, в котором проходит фестиваль. По словам начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых, это вполне реально.

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

- Праздники, подобные фестивалю вареника в Романовском районе - хороший способ привлечь внимание большого количества людей к своей культуре и традициям, к уникальным местам притяжения, которые есть в каждом районе Алтайского края. Романовцам это удалось сделать. Фестиваль проходит пять лет и это уже добрая традиция. Праздник не просто держит планку, он развивается, набирает обороты, - отметил Дешевых.

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

А между тем, к тому самому памятнику варенику, который открыли в прошлом году, выстроилась настоящая очередь из желающих сфотографироваться. Хотя в парке и так было немало фотозон. Тут можно было и на сене поваляться, и запечатлеться у колодца, зайти на вечерки в диканьковскую хату…. В то же время особо азартные могли сыграть в вареничные шашки, детишки вовсю развлекались на аттракционах, а мужчины нашли для себя интересным турнир по боксу. Самые маленькие участвовали в мастер-классах по лепке вареников, а творческие – в костюмированном дефиле.

В конце праздника на главной сцене состоялось награждение победителей конкурсов «Папа может», «Семейное блюдо», «Юный лепщик» и других. А также аукцион, на котором за две тысячи рублей был продан вареник длиной в 110 сантиметров!

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Апогеем стала презентация вареничного торта весом 50 кг. Гости фестиваля съели его всего за пять минут!

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль вареника-2019 "Всэ будэ смачно!"Фото: Анна СЕМИНА