Что будет со сгоревшей барнаульской многоэтажкой

10 июля. Весь день события в Барнауле будто намекали, что к вечеру произойдет что-то страшное: то перестрелка на дороге, то пожар в торговом центре «Аксиома», то поток воды, подтопивший подъезд двухэтажки. Вечером стало известно, что на Северо-Власихинском проезде, 60 горит многоэтажный дом. Эвакуация. На месте глава города. Клубы дыма из-под крыши. Есть пострадавший. Оперативно разворачивают пункт временного размещения. Спасение котов… И я, корреспондент «Комсомолки», в жужжащей толпе зевак.

Как позже сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание началось на балконе одной из квартир. Возможной причиной могла стать непотушенная сигарета. Огонь с балкона перекинулся на крышу, уничтожив кровлю. Пожар начался около 20:00, а был ликвидирован в 02:00. В результате пожара пострадал 67-летний мужчина, который отравился продуктами горения. Его доставили в городскую больницу №11.

Для погорельцев в школе №127 был оборудован пункт временного размещения (ПВР). Там приготовили запас воды, сухпайки и места для ночлега. В свои квартиры жители дома смогли вернуться лишь утром.

Гром посреди ясного неба

Помимо пожарной техники, у горящего дома выстроились десятки зевак с соседних домов. Пожарные копошились по крыше: некоторые откидывали сгоревшие обломки кровли, а другие поднимали огромные куски железа, чтобы залить языки пламени. Снизу нам, наблюдающим, звуки напоминали раскаты грома. И, несмотря на то, что небо в тот вечер было лазурно-голубым, серый дым и громыхающее железо заставляли содрогнуться.

Дым был повсюду. Так обычно пахнет в деревне, когда по весне жгут сухостой. Даже в горле першило. Мимо толпы то и дело проходили спасатели. А под ногами у зевак протягивались длинные пожарные рукава.

Если повернуть за угол дома, то виднеется школа №127. В ней организовали пункт временного размещения. Глава администрации Барнаула Сергей Дугин провел для журналистов экскурсию по нему:

- Вот здесь располагается столовая. Чай, кофе. А это кабинет для оказания медицинской помощи. Полицейский пункт. Вот указатели. А тут кровати. Все готово к приему пострадавших. Есть еще другие помещения кроме этого зала, есть комната матери и ребенка. Там гладильная доска, плита. На ночь мы готовы 50 человек принять, надо будет – и больше примем. Люди приходят воды попить, посидеть, - отметил Сергей Дугин.

Спасали животных

Около 23.00 в пункт пришла женщина. Красные, опухшие, даже заплывшие от слез глаза. Плакала, что потеряла кота. Растерянный вид отчаянной хозяйки ввел меня в ступор. Так и не решилась подойти и сказать доброе слово.

- Может, выбежал. Найдется ваш кот. Главное, что все мы живы, - заметила рядом сидящая женщина.

Кстати, людей с котами в тот вечер на улице было немало. Кого несли в специальных переносках, кого на руках. Другие пострадавшие приходили налегке – чаще пакет и иногда бутылка воды в руке. Трагедия охватила почти весь дом. Лишь два подъезда остались нетронутыми огнем.

Два извечных вопроса

По старинке в толпе поднимались два вопроса – кто виноват и что делать. Многие бабушки сетовали на пожарных, которые якобы поздно приехали. Другие ругали сами себя – один из проездов к дому оказался заблокирован машинами жильцов. Им буквально пришлось оттаскивать машины вручную.

С жильцами пообщался и мэр Сергей Дугин. Главный вопрос – «Что нам делать дальше?». Погорельцам было предложено пройти в ПВР, однако многие отказались. Многие разъехались по родственникам, а некоторых смутила перспектива ночевки в спортзале.

Пожар удалось ликвидировать лишь в 02:00 ночи. За помощью в размещении в ПВР так никто и не обратился.

Что будет дальше

Утром 11 июля по итогам оперативного совещания у главы города Сергея Дугина было принято решение восстановить кровлю пострадавшего от пожара. На месте происшествия работаю аварийные бригады. Специалисты продолжают осмотр дома.

- Чтобы оперативно начать работы по восстановлению кровли, администрацией Индустриального района введен режим ЧС. К концу завтрашнего дня планируется определить сметную стоимостью восстанавливаемой кровли и работ по ее монтажу, определить подрядную организацию. К разбору сгоревших конструкций планируется приступить в начале следующей недели, - сообщили в администрации Барнаула.

Глава города Сергей Дугин поручил всем задействованным в устранении последствий ЧП службам составить четкий график работ и неукоснительно его соблюдать.

Полезный телефон

По всем вопросам жильцы пострадавшего дома могут обращаться в администрацию Индустриального района по телефону (3852) 47-51-83.

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Сообщение о пожаре поступило в 19:41, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Как отмечают очевидцы событий, сейчас огонь распространяется под крышей здания. Из-за густого дыма сложно дышать. Пожарные уже прибыли на место и продолжают бороться с огнем (подробнее)