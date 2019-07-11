Лоб в лоб: три человека погибли при ДТП грузовика с легковушкой на Алтае

Утром 11 июля на трассе Барнаул-Новосибирск произошло страшное ДТП. Лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. Авария унесла жизни троих пассажиров…

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло около 9:00 в районе Черепаново. Участниками ДТП стали Toyota Corolla и грузовик Hino Ranger.

Предварительно установлено, что иномарка, двигаясь со стороны Барнаула в Новосибирск, выехала на встречную полосу, чтобы обогнать авто. Но, по всей видимости, не рассчитала расстояние до ближайшего автомобиля и врезалась в грузовик.

От удара легковой автомобиль буквально разлетелся по частям. Три пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия, еще одну женщину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту аварии проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего и личности погибших устанавливаются.

Один из подписчиков сообщества «Инцидент Барнаул» отметил, что если трассу расширить, то аварийность здесь снизится:

«Если широкую трассу разделить отбойником, то биться никто не будет», - предположил Эммануил Шпангоут.

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