Лоукостер «Победа» теперь летает из Москвы в Горно-Алтайск

Еще совсем недавно аэропорт Горно-Алтайска принимал чуть ли не единичные рейсы. Все-таки 20 лет простоя дали о себе знать, но буквально этим летам многое изменилось и теперь воздушная гавань принимает несколько регулярных рейсов.

Во вторник, 16 июля, лоукостер «Победа» совершил первый регулярный рейс по маршруту Москва – Горно-Алтайск. В столице Республики Алтай борт по традиции пропустили через водяные ворота, а пассажиров лично приветствовал врио главы региона Олег Хорохордин.

- Мы рады приветствовать первый рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Москва – Горно-Алтайск. Уверен, пассажиры этого рейса провели приятный полет. Мы благодарны вам за доступные цены для пассажиров, они существенно отличаются в лучшую сторону. Надеюсь, что наше сотрудничество будет долгосрочным, - сказал Олег Хорохордин на церемонии торжественной встречи.

Также первых пассажиров и команду воздушного судна встретили по русским и алтайским традициям: с хлебом-солью и чегенем и боорсоками, а также вручили памятные подарки.

- Радует, что первый же рейс прилетел в Горно-Алтайск из Москвы с полной загрузкой, как и отправляется обратный. У нас чуть больше чем за месяц продано почти пять тысяч билетов. Кроме того, мы провели анализ цен и увидели, что даже у другой компании, которая летает сюда, тариф снизился на 8% с приходом «Победы». Мы очень этому рады, потому что, в конечном счете, выигрывает клиент, - сказала пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова.

На данный момент лоукостер намерен летать в Горно-Алтайск три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, но в будущем не исключено, что расписание станет ежедневным. На данный момент билет в одну сторону стоит от 7700 рублей. К сравнению, билет у S7 стоит от 12624 рублей в одну сторону.